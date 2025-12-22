Menu
Menu Busca segunda, 22 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Senar Institucional -
Cidade

Comércio do Centro terá horários especiais de funcionamento no fim de ano

Lojas poderão atender em horário estendido nos dias 22 e 23 de dezembro

22 dezembro 2025 - 13h52Sarah Chaves
Foto: Taynara MenezesFoto: Taynara Menezes  

Com a proximidade do fim de ano, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Campo Grande divulgou os horários especiais de funcionamento do comércio da região central da cidade.

Na véspera de Natal, em 24 de dezembro, as lojas poderão atender o público até as 17 horas. Já no dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo, o funcionamento estará autorizado até as 16 horas.

Antes disso, nos dias 22 e 23 de dezembro, o comércio do Centro poderá operar em horário estendido, com atendimento liberado até as 22 horas.

De acordo com a CDL, os horários seguem acordo firmado entre as entidades representativas do comércio e dos trabalhadores.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Cid Nogueira/SED
Cidade
Estado divulga resultado preliminar de prova para professores temporários
Foto: Reprodução
Cidade
Vídeo: Funcionários da Santa Casa paralisam atividades por atraso no 13º salário
Foto: Reprodução
Cidade
Publicado resultado final de seleção para professores temporários da Capital
Seleção ocorreu durante festividade natalina na Praça Ary Coelho
Cidade
Seleção habitacional beneficia 82 famílias durante evento natalino na Capital
Vila Arauco ficará pronta daqui dois anos
Cidade
Arauco destinará mais de 600 casas para colaboradores de Inocência
Terminal de Campo Grande
Cidade
TJ mantém ordem para Prefeitura abrir apuração sobre Consórcio Guaicurus
Agetran orienta redobrar atenção
Cidade
Agetran divulga interdições de trânsito para o fim de semana; confira
O pagamento está sendo realizado dentro do prazo legal
Cidade
Décimo terceiro de servidores municipais está disponível para saque nesta sexta
Hospital da Santa Casa de Campo Grande
Cidade
Em crise financeira, Santa Casa de Campo Grande tenta parcelar 13º de funcionários
Atualmente, a Casa da Saúde fica na Rua Dom Aquino, n&ordm; 1.789, Centro
Cidade
Casa da Saúde altera atendimento no fim de ano, confira e se programe para retirar medicamentos

Mais Lidas

VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Polícia
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Os militares atuam na 11ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar)
Polícia
Policial militar de MS é preso durante as férias no Pernambuco
Carro foi parar na vegetação após a colisão
Polícia
Família que se envolveu em acidente vinha de São Paulo para passar o Natal na Capital
Dos ouvidos, 79% desaprovam a admistração da atual prefeita
Política
Pesquisa mostra Adriane como pior prefeita das capitais do Brasil