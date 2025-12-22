Comércio do Centro terá horários especiais de funcionamento no fim de ano

Com a proximidade do fim de ano, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Campo Grande divulgou os horários especiais de funcionamento do comércio da região central da cidade.
Na véspera de Natal, em 24 de dezembro, as lojas poderão atender o público até as 17 horas. Já no dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo, o funcionamento estará autorizado até as 16 horas.
Antes disso, nos dias 22 e 23 de dezembro, o comércio do Centro poderá operar em horário estendido, com atendimento liberado até as 22 horas.
De acordo com a CDL, os horários seguem acordo firmado entre as entidades representativas do comércio e dos trabalhadores.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Cidade
Estado divulga resultado preliminar de prova para professores temporários
Cidade
Vídeo: Funcionários da Santa Casa paralisam atividades por atraso no 13º salário
Cidade
Publicado resultado final de seleção para professores temporários da Capital
Cidade
Seleção habitacional beneficia 82 famílias durante evento natalino na Capital
Cidade
Arauco destinará mais de 600 casas para colaboradores de Inocência
Cidade
TJ mantém ordem para Prefeitura abrir apuração sobre Consórcio Guaicurus
Cidade
Agetran divulga interdições de trânsito para o fim de semana; confira
Cidade
Décimo terceiro de servidores municipais está disponível para saque nesta sexta
Cidade
Em crise financeira, Santa Casa de Campo Grande tenta parcelar 13º de funcionários
Cidade