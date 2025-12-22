Comércio do Centro terá horários especiais de funcionamento no fim de ano

Com a proximidade do fim de ano, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Campo Grande divulgou os horários especiais de funcionamento do comércio da região central da cidade.

Na véspera de Natal, em 24 de dezembro, as lojas poderão atender o público até as 17 horas. Já no dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo, o funcionamento estará autorizado até as 16 horas.

Antes disso, nos dias 22 e 23 de dezembro, o comércio do Centro poderá operar em horário estendido, com atendimento liberado até as 22 horas.

De acordo com a CDL, os horários seguem acordo firmado entre as entidades representativas do comércio e dos trabalhadores.

