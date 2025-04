Comércio fecha na Sexta-feira Santa e pode funcionar no feriado de Tiradentes

O comércio da Capital deverá permanecer fechado na Sexta-feira Santa (18), mas poderá funcionar no feriado de Tiradentes, na segunda-feira (21), mediante a regras.

De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Campo Grande, fica a critério do comerciante abrir no dia 21, desde que as empresas informem previamente o Sindicato Laboral, com antecedência mínima de cinco dias, e efetuem o pagamento da taxa de R$ 24 por empregado.

Os funcionários que trabalharem nesta data terão direito a uma folga compensatória, preferencialmente na semana seguinte, e a uma indenização correspondente a 7% do piso salarial, caso sejam contribuintes do sindicato.

O horário de funcionamento permitido para o comércio de rua será das 9h às 18h, com intervalo mínimo de uma hora. Já os estabelecimentos localizados em condomínios comerciais anexos a supermercados seguirão o horário do hipermercado ao qual estão vinculados.

