Comércio tem movimento fraco nesta quarta

O comerciante lojista em Campo Grande pode não ter o lucro esperado no feriado de 26 de agosto este ano no aniversário de 121 da capital.

Apesar do comércio ter sido flexibilizado para além da área de alimentos, com a abertura de lojas de roupa, calçados e varejo no geral, o período pandêmico e de calamidade pública pode prender o cliente em casa.

As ruas da capital são o espelho de como anda o movimento das lojas, com avenidas e calçadas mais calmas, a estudante, Íris Cavalheiro, 21 anos, aproveitou para comprar presentes. “Vim comprar presente para o meu tio que também faz aniversário hoje. Não esperava que estivesse tão vazio o centro. Bom que o atendimento foi rápido”, comentou a jovem.

Já o instrutor, Marcos Roberto, 45 anos, aproveitou oferiado, para fazer compras e apreciar a cidade. “Quis reservar um tempo para apreciar a beleza da cidade que hoje completa 121 anos. O dia do aniversário da cidade veio como um presente para os comerciantes que estavam parados esse tempo todo. Isso é bom para a economia e para a cidade”, disse.

De acordo com o presidente da Câmara de Dirigentes Logistas (CDL), Adelaido Luiz Espinosa, as expectativas são as melhores possíveis “Com a bertura de outras áreas do comécios além dos restaurantes, é esperado um movimento maior, principalmente depois do horário de almoço”.

Adelaido ressalta que em anos anteriores, apenas os comerciantes da área de alimentos tiveram os comércios abertos, o que levava clientes para a região central principalmente por causa do desfile cívico que não ocorre este ano devido a pandemia de coronavírus.

Apesar da não realização do desfile cívico em comemoração ao aniversário de 121 anos de Campo Grande, outras áreas do comércio, como lojas de roupa, devem abrir em média, das 9h às 18h o que pode aumentar a arrecadação da capital neste feriado, porém sem números exatos. “A gente não tem experiência com este tipo de situação devido a pandemia, mas são esperados bons resultados”, afirmou Adelaido Luiz.

