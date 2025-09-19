Menu
Menu Busca sexta, 19 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Competição saborosa: etapa elege melhores assadores de fogo ancestral de MS

A melhor equipe vai representar o Estado na competição mundial que acontece no México, em março de 2026

19 setembro 2025 - 15h13Luiz Vinicius
Assar carne também é uma competiçãoAssar carne também é uma competição   (Uari Skilo)

Mato Grosso do Sul vai conhecer neste sábado, dia 20 de setembro, os melhores assadores de fogo ancestral durante o Festival Internacional da Carne, em Campo Grande. A escolha acontecerá pela 3ª Etapa do Circuito Brasileiro de Churrasco, no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

A competição reunirá diversos chefs e suas equipes prometendo uma disputa saborosa, refinado com várias técnicas e sabores na brasa. A previsão de início é a partir das 10h.

Um júri seleto, às cegas, composto por doze profissionais da área, elege a mais saborosa proteína, seguida de um acompanhamento especial, assados por mais de 8 horas em fogo de chão.

Além de conquistar o posto de melhores assadores, a equipe vencedora vai representar Mato Grosso do Sul no 3° Campeonato Mundial de Assadores Ancestrais, em março de 2026, no México.

"A minha expectativa é que a gente consiga aqui fazer uma bela competição, as equipes estão muito motivadas para disputar essas vagas para o México e acredito que a gente vai conseguir um bom nível técnico aqui dos assados", afirma José Rodrigues de Oliveira Neto, vice-presidente da Confederação Internacional de Assadores de Parrilhas Ancestrales.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ação será neste sábado
Cidade
Em celebração ao dia da árvore, ação distribuirá mudas frutíferas na Capital
Carteira de trabalho digital e física
Justiça
Justiça nega vínculo empregatício de maquiadora com salão em Campo Grande
Bens doados - Foto: TJMS
Justiça
TJMS realiza doação de equipamentos a entidades sociais em Mato Grosso do Sul
Dr. José Henrique Kaster -
Justiça
Juiz Henrique Kaster é transferido para a 4ª Vara Criminal de Campo Grande
Governador Eduardo Riedel durante abertura do Fórum
Cidade
Fórum aborda soluções inovadoras para o terceiro setor diante da transformação digital
Flora Cabriotti
Cidade
Atleta busca apoio para participar do Torneio Nacional de Ginástica Artística
Público poderá interagir com sereia durante oficinas
Cidade
Bioparque celebra Dia Mundial da Limpeza com oficinas e ações de sustentabilidade
Vereador Claudinho Serra
Política
STJ derruba decisão do TJMS e solta Claudinho Serra
 Nascida na Itália em 1931, Irmã Sílvia chegou ao Brasil em 1959
Cidade
Campo Grande institui medalha Irmã Sílvia Vecellio para profissionais da saúde
Desembargador suspende decisão que paralisava construções no entorno do Parque do Prosa
Justiça
Desembargador suspende decisão que paralisava construções no entorno do Parque do Prosa

Mais Lidas

Mulheres chegaram a perder parte da roupa após o acidente
Trânsito
JD1TV: Quatro pessoas em uma moto ficam feridas em acidente na rua da Divisão
Foto: PMCG
Cidade
Teste de Alerta: Celulares de Campo Grande receberão alarme no dia 27 de setembro
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturas
Clima
Será a última? Onda de frio retorna com mínima de até 6°C em MS
Vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Samu
Trânsito
Quarteto que estava numa moto só foi socorrido em estado grave na rua da Divisão