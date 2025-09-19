Competição saborosa: etapa elege melhores assadores de fogo ancestral de MS

Mato Grosso do Sul vai conhecer neste sábado, dia 20 de setembro, os melhores assadores de fogo ancestral durante o Festival Internacional da Carne, em Campo Grande. A escolha acontecerá pela 3ª Etapa do Circuito Brasileiro de Churrasco, no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

A competição reunirá diversos chefs e suas equipes prometendo uma disputa saborosa, refinado com várias técnicas e sabores na brasa. A previsão de início é a partir das 10h.

Um júri seleto, às cegas, composto por doze profissionais da área, elege a mais saborosa proteína, seguida de um acompanhamento especial, assados por mais de 8 horas em fogo de chão.

Além de conquistar o posto de melhores assadores, a equipe vencedora vai representar Mato Grosso do Sul no 3° Campeonato Mundial de Assadores Ancestrais, em março de 2026, no México.

"A minha expectativa é que a gente consiga aqui fazer uma bela competição, as equipes estão muito motivadas para disputar essas vagas para o México e acredito que a gente vai conseguir um bom nível técnico aqui dos assados", afirma José Rodrigues de Oliveira Neto, vice-presidente da Confederação Internacional de Assadores de Parrilhas Ancestrales.

