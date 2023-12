Compras! 'Centro' abre até às 22h com policiamento reforçado pela PM e GCM

Para evitar que roubos e furtos aconteçam durante o horário prolongado de funcionamento do comércio em Campo Grande, a GCM (Guarda Civil Metropolitana) e a PM (Polícia Militar) reforçou o policiamento na região central.

Conforme nota encaminhada ao JD1, o reforço na região central e nas rondas dos bairros, começou no dia 4 de dezembro se estendendo até o dia 4 de janeiro de 2024. Além disso, a GCM conta ainda com o sistema de videomonitoramento, que ajuda a identificar e coibir crimes com mais agilidade.

O efetivo da GCM conta com a atuação de 70 guardas e 25 viaturas. Haverá ainda a intensificação de patrulhas do efetivo nas sete regiões, principalmente em áreas comerciais. Os trabalhos serão realizados com rondas diversas, blitzes, trabalhos de prevenção e educativos.

Polícia Militar lançou ainda a “Operação Boas Festas – 2023”, que conta com o apoio a Guarda Civil Metropolitana em Campo Grande, para trabalhar em conjunto afim de fortalecer a resposta às ocorrências e garantir a presença mais efetiva em áreas estratégicas da cidade, durante esse período. A atuação da PM segue até o dia 5 de janeiro, quando a operação é encerrada.

“Esse ano é histórico, já que a GCM está realizando a operação integrada com a Polícia Militar. Foi montado um Centro de Controle Integrado Virtual, instalado no Comando-Geral da PMMS, onde as denúncias, chamados e demais demandas serão direcionadas de forma estratégica para que as equipes da GCM e da PM possam se deslocar mais rapidamente em áreas precisas trabalhando em conjunto”, destacou o secretário titular da Sesdes, Anderson Gonzaga.

Denúncias e chamados para a GCM podem ser realizadas via 153 e para a PMMS via 190.

Entre festas e comemorações de fim de ano, a expectativa é de que o comércio de Campo Grande movimente R$ 250 milhões na economia.

Funcionamento – A Fecomércio MS, o Sindivarejo-CG (Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande) e a CDL-CG (Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande) fizeram uma sugestão na semana passada, para que o comércio funcione nos horários já tradicionais para o período de final do ano.

Sendo assim, os horários ficam estabelecidos da seguinte forma: segunda a sábado (de 11.12.2023 a 23.12.2023), até as 22h; e nos domingos dias 10, 17 de dezembro de 2023, das 9h às 18h.

No domingo (24), até as 17h e domingo (31), até as 16h.

Os estabelecimentos localizados nos shoppings e centros comerciais localizados nos hipercenters funcionarão no dia 24 das 09h às 19h, e no dia 31 das 09h às 18h. As lojas que praticam horários diferentes e as localizadas nos hipercenters e shoppings permanecerão com a jornada praticada nos demais meses do ano.

