Comunidade cobra retomada de obra em escola abandonada no bairro Celina Jallad

Um abaixo-assinado popular foi lançado para mobilizar moradores pela conclusão das obras de uma escola municipal localizada na rua Francisco Antônio de Souza, no Celina Jallad, em Campo grande. O prédio, que deveria ampliar o acesso à educação na região, está abandonado há quatro anos e já foi alvo de incêndio, depredações e invasões.

A estrutura da escola encontra-se deteriorada, tomada pelo mato e atualmente serve de abrigo para usuários de drogas e pessoas em situação de rua, segundo relatos da população local. A iniciativa busca pressionar o poder público a concluir a obra e entregar a unidade escolar à comunidade, que atualmente precisa encaminhar seus filhos para estudar em bairros vizinhos, como o Caiobá II.

O abaixo-assinado, proposto pelo vereador Landmark Rios (PT), está disponível online e pretende reunir o maior número de assinaturas possível, mostrando a urgência da demanda.

A denúncia foi levada à Câmara Municipal, junto com ofícios encaminhados à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) e à Secretaria Municipal de Educação (Semed), cobrando providências.

Informações preliminares da Prefeitura indicam que o processo de retomada da obra está em fase de licitação.

