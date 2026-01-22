Comunidade Tia Eva recebe obras de restauro da Igreja São Benedito

As obras de restauração da Igreja de São Benedito e de requalificação do entorno da Comunidade Tia Eva, em Campo Grande, já estão em andamento. O projeto, executado pelo Governo do Estado, prevê intervenções no templo religioso, no salão de eventos e em áreas comunitárias, com investimento de R$ 2,213 milhões, em parceria com a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS).

De acordo com Adanilto Faustino de Souza Jr., gerente de Projetos e Orçamentos Civis da Agesul, a elaboração do projeto e o cronograma das obras foram discutidos com a comunidade desde a fase inicial. Segundo ele, ajustes foram feitos para respeitar o calendário local de celebrações. Para não interferir na Festa de São Benedito, realizada em maio, os trabalhos estão concentrados neste momento na restauração da igreja, com previsão de conclusão até novembro, quando será lembrado o centenário do falecimento de Tia Eva. Após a festa, terão início as intervenções no salão de eventos.

O projeto prevê o restauro arquitetônico da Igreja de São Benedito e a conservação de bens históricos, como o sino, o busto de Tia Eva e o cruzeiro de madeira. Também está prevista a requalificação do espaço comunitário, com novo centro comunitário, salas de oficinas, banheiros acessíveis, centro de atendimento ao cidadão e visitante e melhorias no entorno.

O barracão de eventos será reformado e ampliado, com nova cozinha, área de churrasqueira, espaço para bar, palco, área de serviços, reforma dos banheiros e adequações às normas de acessibilidade e de prevenção contra incêndio e pânico. A revitalização inclui ainda a implantação de um espaço educacional, depósito de materiais, banheiro acessível e um Centro de Atendimento ao Turista (CAT).

O projeto contempla áreas verdes, praça de convivência e melhorias urbanísticas, além da adequação do acesso às residências localizadas ao fundo do terreno da comunidade.

Moradores acompanham o andamento das obras e relatam a expectativa pelo retorno das atividades religiosas e culturais. “Quando era pequeno, um dos maiores sonhos era crescer para poder bater o sino. A gente vivia isso na nossa infância. Esta obra vai nos trazer a chance de reconstruir como era antigamente”, afirmou Antônio Borges dos Santos, descendente de Tia Eva.

Já Vânia Lúcia Baptista destacou a importância da reabertura da igreja. “Com a igreja interditada houve uma ruptura. Existe uma ansiedade para este retorno, por tudo que ela representa para nós”.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também