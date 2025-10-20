Concurso de contos "Ulysses Serra" premia talentos literários nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (23), a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) realizará a premiação do Concurso de Contos “Ulysses Serra”, que visa promover e reconhecer a produção literária no Estado. O evento será realizado no auditório da ASL, em Campo Grande, a partir das 19h30.

Os vencedores desta edição são: 1º lugar, Jornada, de Karl Frederick Alecksander Phillip de Figueiredo Rocha; 2º lugar, A farpa entre os dentes, de Thaís Gomes de Miranda dos Santos; e 3º lugar, Cabeça molhada, de André Luiz Pereira Alves.

Além dos prêmios em dinheiro: R$ 3.000, R$ 2.000 e R$ 1.000, os vencedores e os classificados até o décimo lugar receberão certificados de participação.

A noite será marcada pela leitura dos contos premiados por membros da ASL, proporcionando ao público uma amostra da diversidade e riqueza das narrativas que se destacaram no certame. O Concurso de Contos “Ulysses Serra” é uma das iniciativas mais importantes da Academia, que reafirma seu compromisso com a valorização da literatura sul-mato-grossense.

A seleção dos contos foi feita por uma comissão formada por escritores da própria ASL, que avaliaram critérios como originalidade, estilo e domínio da linguagem. Segundo o presidente da entidade, Henrique de Medeiros, o concurso reafirma o compromisso da Academia com a valorização da literatura regional: “Queremos ampliar o acesso à literatura e dar visibilidade aos talentos locais. É uma forma de fortalecer autores experientes e revelar novas vozes”.

SERVIÇO

Concurso de Contos “Ulysses Serra”

Noite de Premiação e Leitura

Data: 23 de outubro de 2025, às 19h30min

Local: Auditório da ASL, Rua 14 de Julho, nº 4653 (Altos do São Francisco)

Entrada: Gratuita | Evento presencial | Traje esporte

