Menu
Menu Busca terça, 03 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Confeitaria é alvo de denúncia no MP após dar dor de cabeça a cliente em Campo Grande

Vitima é uma advogada e se viu no prejuízo

03 fevereiro 2026 - 09h54Vinícius Santos
Na esquerda, os pedidos; à direita, os entregues Foto: Reprodução / DenúnciaNa esquerda, os pedidos; à direita, os entregues Foto: Reprodução / Denúncia  

Chegou ao conhecimento do Ministério Público (MPMS) uma denúncia em desfavor de uma confeitaria localizada na rua Antônio Maria Coelho, na região do bairro Santa Fé, em Campo Grande. A queixa envolve suposta inexecução contratual, vícios na prestação de serviço e, posteriormente, acusações de calúnia e difamação.

Segundo a denúncia, a vítima teria contratado da confeitaria um pacote de mesversário, que previa a confecção e entrega de 12 bolos temáticos, um para cada mês de vida da criança, pelo valor total de R$ 1.815,00. 

No entanto, conforme relatado, apenas três bolos teriam sido entregues, contudo fora do prazo combinado e em desacordo com os padrões estéticos e de qualidade previamente ajustados.

Ainda de acordo com a representação encaminhada ao MPMS, as falhas teriam frustrado as comemorações familiares, chegando a inviabilizar totalmente algumas celebrações. Diante do cenário de atrasos, descumprimento contratual e desgaste emocional, a vítima optou por solicitar a rescisão imediata do contrato, o que, segundo a denúncia, não teria sido atendido pela sócia da empresa, que permaneceu inerte.

Após o impasse, a denunciante afirma que passou a apurar a atuação da confeitaria e teria identificado relatos de reincidência na venda de bolos e doces sem a devida entrega. 

Com isso, procedeu à contestação da compra (chargeback) junto à operadora do cartão de crédito, buscando a restituição dos valores pagos pelos serviços não prestados.

Nesse processo, teria sido constatado que a confeitaria utilizava uma máquina de cartão registrada em nome de um terceiro. Após o estorno do valor, esse terceiro teria cobrado explicações da empresa. 

A denúncia aponta que, nesse momento, a confeitaria teria informado, de forma deliberada, que a vítima seria uma “golpista”, alegando falsamente que todos os bolos teriam sido entregues e que a contestação teria ocorrido de má-fé.

Para a denunciante, ao atribuir a ela a prática de crime, mesmo ciente da inexecução contratual e da legitimidade do chargeback, a representante da confeitaria teria cometido os crimes de calúnia (art. 138 do Código Penal) e difamação (art. 139 do Código Penal).

O caso está sob análise do Ministério Público e também é objeto de ação judicial movida pela própria vítima, que busca reparação pelos danos sofridos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Profissionais estiveram em massa na Câmara Municipal
Cidade
Assistente educacional é exonerada horas após participar de protesto na Câmara
A iniciativa será dedicada exclusivamente à adoção de cães resgatados de situações de maus-tratos,
Cidade
Primeira feira de adoção da Subea acontece neste domingo na Capital
Bazar acontece no Fort Atacadista
Cidade
Bazar solidário com produtos doados pela Receita acontece dia 5 e 6 na Capital
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Transparência
Mais de 600 denúncias ficam paradas na Semed e Ministério Público exige medidas
Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Transparência
Promotora cobra transparência da prefeitura de Campo Grande em denúncias na Semed
Prédio antigo é considerado ocioso, atualmente desocupado
Cidade
Antigo prédio do Cine Campo Grande vai a leilão
Epaminondas Vicente Neto, o Papy -
Política
Derrubada de veto sobre aumento do IPTU pode parar na Justiça, diz Papy
Ponte da Rota Bioceânica
Cidade
Programa 'Rotas' é instituído para integração da América do Sul
Área de embarque do Aeroporto Internacional de Campo Grande
Cidade
Aeroportos de MS conquistam selo internacional por gestão de emissões de carbono
Eduardo Riedel discursando durante evento
Cidade
Rota da Celulose começa com serviços imediatos e pedagios só entram em vigor após obras essenciais

Mais Lidas

Rariel tinha 26 anos
Trânsito
Motociclista morre ao bater em poste de energia elétrica em Campo Grande
Hélio estava escondido com forte armamento e era acusado de vários crimes
Polícia
Chefão de facção catarinense, 'GG' é preso escondido em 'bunker blindado' em Ponta Porã
Unidade de Pronto Atendimento da Moreninha
Polícia
Rapaz sofre tentativa de homicídio e opta por não passar detalhes a PM na Moreninha
Moradia popular
Cidade
EMHA convoca suplentes para 30 apartamentos no Jardim Antártica