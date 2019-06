Confira a lista de habilitados para sorteio de unidades habitacionais na capital

A Agência de Habitação de Mato Grosso do Sul (Agehab) divulgou nesta quarta-feira a lista de habilitados para concorrer ao sorteio de 602 unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida – Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), em Campo Grande.

O sorteio será realizado no dia 29 de junho, às 9h, na Escola Estadual Joaquim Murtinho. As novas unidades habitacionais já estão em construção e beneficiarão famílias que possuem renda mensal de até R$ 1.800.

As unidades estão divididas em quatro residenciais na Capital. Condomínio Residencial Portal das Laranjeiras (210 UH); Condomínio Residencial Sírio Libanês I, II e III (154 UH); Residencial Jardim Aero Rancho 7 (119 UH) e Residencial Jardim Aero Rancho 8 (119 UH).

Deste total, 5% serão destinados para pessoas idosas e 10% para pessoas com deficiência ou à família de quem faça parte pessoas com deficiência. Para fins de seleção dos candidatos serão observados os critérios nacionais de priorização que são: famílias residentes em áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas, comprovado por declaração do ente público; famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar, comprovado por auto declaração e famílias de que façam parte pessoa (s) com deficiência, comprovado com a apresentação de atestado médico.

Já os critérios estaduais de priorização a serem observados são: famílias com filho em idade inferior a 18 anos, comprovado por documento de filiação; famílias monoparentais (constituída somente pela mãe, somente pelo pai ou somente por um responsável legal por criança e adolescente), comprovado por documento de filiação e documento oficial que comprove a guarda e também famílias de que faça parte pessoa com doença crônica e incapacidade para o trabalho, comprovado por atestado médico.

Além dos critérios, ficam dispensados de sorteio os candidatos a beneficiários que possua membro da família vivendo sobre sua dependência, com microcefalia devidamente comprovada com apresentação de atestado médico com a Classificação Internacional de Doença (CID).

Clique aqui para baixar a lista de habilitados .

