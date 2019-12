Confira a programação da Cidade do Natal na última segunda do ano

A programação da Cidade do Natal desta segunda-feira (30), última do ano, contará com duas apresentações, uma João Junior e da Llez. Além das atrações diárias para todos os públicos.

As atrações vão começar com uma apresentação de João Junior e logo após será a vez da cantora voltada para o música popular brasileira, Llez apresentar suas músicas autorais.

Além desses shows, na Cidade terá um show de Cosplay para as crianças com as bonecas Lol, Chiquinha, Chaves, Elsa, Homem de Ferro e muitos outros. A última segunda do ano também contará coma presença do prefeito Marquinhos Trad.

Não somente de shows, a Cidade tem um praça de alimentação, City Tour, casa do Papai Noel, presépio e brinquedos como carrossel, roda gigante e kart.

A Cidade do Natal abre suas portas a partir das 16 horas e encerra as atividades às 22 horas. A entrada, assim como as atividades no local, é gratuita.

