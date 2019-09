Confira a programação do Dia da Independência no interior de MS

O 7 de Setembro também mobiliza a população nas principais cidades de Mato Grosso do Sul.

Outros municípios contam com programação especial para a data, incluindo de desfiles cívicos a passeios ciclísticos.

Além de outras atividades, envolvendo milhares de pessoas, entre civis e militares, incluindo atividades compartilhadas entre cidades vizinhas.

Segunda maior cidade do Estado, Dourados terá atividades realizadas na Avenida Marcelino Pires já a partir das 8h. A organização conta com 67 instituições, no evento que terá como tema “Brasil: um sonho intenso de amor e esperança”.

Em Corumbá 13 pontos foram interditados às 6h para realização do desfile, sendo que moradores tiveram a entrada e saída de suas casas nas regiões de fechamento do tráfego até as 9h.

Foram fechadas as ruas A Frei Mariano com a Dom Aquino; a 13 de Junho com a Antônio Maria; Delamare com a Antônio Maria; Frei Mariano com a ladeira José Bonifácio; Delamare com a Sete de Setembro; Delamare com a Major Gama; Delamare com a Firmo de Matos; General Rondon com a Firmo de Matos; Firmo de Matos com a 13; Firmo de Matos com a Dom Aquino; Dom Aquino com Major Gama; Dom Aquino com a 7; e 13 com a 15 de Novembro.

As atividades em Corumbá começam às 9h15, com hasteamento do Pavilhão da Independência, no Jardim da Independência. O desfile será iniciado às 10h.

A Prefeitura de Três Lagoas informou que o desfile cívico será realizado na Orla da Lagoa Maior a partir das 8h, logo depois do Hasteamento da Bandeira Nacional.

O evento foi organizado pela 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea e Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec). Instituições militares e da sociedade civil estão envolvidas nas atividades.

Aquidauana e Anastácio o desfile será realizado em conjunto: a concentração será na Rotatória de Anastácio, com trajeto passando pela Ponte Velha e encerramento na cidade vizinha, na Praça da Igreja Matriz de Aquidauana.

O hasteamento da bandeira foi marcado para as 7h45, e as apresentações começam às 8h.

Deixe seu Comentário

Leia Também