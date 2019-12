Confira a programação musical da Cidade do Natal neste fim de semana

Final de semana começa na Cidade do Natal, com programação cultural para todos os gostos e idades.

Neste sábado (28) o Coro Lírico do Cantarte se apresenta, seguido pelo músico Magron Escobar e com encerramento do cantor Chicão Castro, popularmente conhecido em Mato Grosso do Sul.

Já no domingo (29), o violonista Marcos Borges encanta o público com seu talento, seguido pela e a cantora de sertanejo alternativo, Jaiza.

Durante o fim de semana, as noites se encerram com um dos momentos mais aguardados, o Cosplay, fazendo o imaginário da criançada rememorar os personagens de desenhos e filmes mais queridos do momento, como a Patrulha Canina, a boneca Lol, a Turma do Chaves, entre outros.

O local abre as portas às 16 horas e encerra as atividades às 22 horas, com os shows e espetáculos apresentados na tenda principal a partir das 18 horas.

