Cidade

Confira as interdições de trânsito em Campo Grande neste fim de semana

Eventos culturais e shows provocam bloqueios em diferentes ruas da Capital; atenção redobrada para motoristas

09 janeiro 2026 - 19h10Taynara Menezes
Interdições acontecem de hoje até domingoInterdições acontecem de hoje até domingo  

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informou as interdições programadas em Campo Grande entre sexta-feira (9) e domingo (11), devido à realização de eventos culturais e shows na cidade.

Na sexta-feira (9), a Avenida Grande Floresta, entre as ruas Oreada e Copaíba, ficará interditada das 14h às 22h para o 1º Show de Prêmios. No mesmo dia, das 18h às 22h, a Rua Vila Lobos, entre as ruas Da Pátria e Rocha Pombo, será bloqueada para a Feira do Baobá.

No domingo (11), a interdição será na Rua Palestina, entre as ruas Beatriz Cordeiro e Náutico, das 9h às 16h, para a Feira Cultural do Panamá.

A Agetran reforça que os motoristas devem redobrar a atenção durante os bloqueios para garantir a segurança e a fluidez do trânsito na Capital.

