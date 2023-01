Confira as interdições em ruas da Capital para este fim de semana

A chegada do fim de semana traz a realização de eventos espalhados por vários pontos de Campo Grande. Com isso a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) alerta para as interdições que começam nesta sexta-feira (20).

A orientação da instituição é para que os condutores e pedestres tenham atenção redobrada nesses locais e possam planejar rotas alternativas.

Confira os locais:

Sexta-feira

-Rua Santos Dumont, entre a Rua Angico e Avenida Noroeste, ficará interditada das 18h às 22h, para realização de feira cultural (o evento segue até o dia 26).

Sábado

-Avenida Afonso Pena, em frente ao restaurante Barreto, ficará interdita das 10h às 15h, para realização de evento;

-Rua José Pedrossian, entre a Rua Manaus e Rua Franco da Rocha, ficará interditada das 19h às 22h, para realização de evento

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também