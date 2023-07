Confira as ruas interditadas neste sábado na Capital

Sabadão tem ruas interditadas em Campo Grande. A Agetran alerta para que os condutores possam planejar rotas alternativas, além de manter a atenção ao passar pelas vias, afim de evitar acidentes.

A Avenida Cônsul Assaf Trad será interditada entre a travessa Guaviral e rua Santo Ângelo neste sábado (29) e domingo (30) para recapeamento. Confira as demais ruas que estão interditadas hoje.

SÁBADO (29)

Rua Major Juarez Lucas De Jesus, 1000 entre a rua Sesquicentenário, rua Pimenta de Freitas e rua Laudelino Bellentani, ficará interditada das 17h às 23h30, para festa julina.

Rua Canindé entre rua Honória Correa e rua Nova Tiradentes, ficará interditada das 07h às 22h, para realização de feira.

Rua da Península entre Rua Beira Mar e rua Marambaia, ficará interditada das 16h às 23h, para festa julina.

Rua Jara entre rua Boiru e rua Dos Topógrafos, ficará interditada das 06h às 23h, para festa julina.

Rua Alcacer entre Rua Luis Pereira e rua Elvis Preslei, ficará interditada das 18h às 00h, para evento festivo.

Rua Portinho, entre Av. Roseira e Travessa Quituana, ficará interditada das 16h às 22h, para festa julina.

