Confira as ruas interditadas por eventos neste fim de semana na Capital

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informa que diversas vias de Campo Grande serão interditadas entre os dias 17 e 19 de outubro de 2025, devido à realização de eventos religiosos, comunitários e comemorações do Dia das Crianças.

A Agetran orienta os condutores a respeitarem as sinalizações temporárias e planejarem rotas alternativas para evitar transtornos durante o período. A colaboração de todos é essencial para garantir a segurança e a fluidez do trânsito nas regiões afetadas.



Interdições programadas

Sexta-feira – 17

12h às 23h

Rua Alan Kardec, entre as ruas Dr. João Rosa Pires e Barão do Rio Branco

Motivo: Evento religioso

Sábado – 18

9h às 18h30

Rua Dra. Francisca Torraca Bellinarte, entre as ruas Glauber Rocha, Margarida Machado e Avenida Júlio de Castilho

Motivo: Evento religioso

12h às 22h

Rua Maria da Conceição Prata Madeira, entre as ruas Joeline Alves Brito e Avenida Mário Madeira

Motivo: Festa do Dia das Crianças

13h às 17h

Rua Barbacena, 1205, entre as ruas Dom João VI e Esmeraldo Maluf

Motivo: Festa do Dia das Crianças

A partir das 13h

Rua José Antônio, 951 (somente faixa de estacionamento e 1ª e 2ª faixas de rolamento)

Motivo: Instalação de tampão de vidro

14h às 18h

Rua Evelina Selingard, entre as ruas Lúcia dos Santos e Valdevino Guimarães

Motivo: Festa do Dia das Crianças

14h às 18h

Rua Evelina Selingard, entre as ruas Lúcia dos Santos e Seiko Yonamine

Motivo: Festa do Dia das Crianças

14h às 23h59

Rua Yokoama, entre as ruas Presidente Delfim Moreira e Presidente Nilo Peçanha

Motivo: Festa da Família

14h às 18h

Rua Marquês de Leão, 652

Motivo: Festa do Dia das Crianças

17h às 20h

Rua Mestre Estanislau Pannatier, entre as ruas Inúbia Paulista e Tucuruvi

Motivo: Festa do Dia das Crianças

18h30 às 21h30

Rua Bento José da Silva, entre as ruas Carlota dos Santos Saueia e Joaquim Amarilho da Silva

Motivo: Reunião pública

Domingo – 19

7h às 13h

Avenida Três Barras, entre a Avenida Eduardo Elias Zahran e Majorico Lima

Motivo: Supressão de indivíduo arbóreo

10h às 18h30

Rua Baobá, entre as ruas Grande Floresta e Araticum

Motivo: Festa do Dia das Crianças

13h às 17h

Rua Ariri, entre as ruas Macambira e Aracati

Motivo: Festa do Dia das Crianças

13h às 19h

Rua José Domingos Bissoli, entre as ruas Cezar Augusto Teles e Luís Bento

Motivo: Festa do Dia das Crianças

15h às 20h

Rua Afonso Celso, entre as ruas Artur Pires e Y-Juca Pirama

Motivo: Festa do Dia das Crianças

15h às 21h

Rua Job Rezende de Miranda, entre as ruas Triângulo Mineiro e Guaíra

Motivo: Evento comunitário

16h às 0h

Rua Anselmo Selingard, entre as ruas Pedro Dib e Marlene Pereira de Jesus

Motivo: Paquera na Comunidade

