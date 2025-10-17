Confira as ruas interditadas por eventos neste fim de semana na Capital

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informa que diversas vias de Campo Grande serão interditadas entre os dias 17 e 19 de outubro de 2025, devido à realização de eventos religiosos, comunitários e comemorações do Dia das Crianças.
A Agetran orienta os condutores a respeitarem as sinalizações temporárias e planejarem rotas alternativas para evitar transtornos durante o período. A colaboração de todos é essencial para garantir a segurança e a fluidez do trânsito nas regiões afetadas.
Interdições programadas
Sexta-feira – 17
12h às 23h
Rua Alan Kardec, entre as ruas Dr. João Rosa Pires e Barão do Rio Branco
Motivo: Evento religioso
Sábado – 18
9h às 18h30
Rua Dra. Francisca Torraca Bellinarte, entre as ruas Glauber Rocha, Margarida Machado e Avenida Júlio de Castilho
Motivo: Evento religioso
12h às 22h
Rua Maria da Conceição Prata Madeira, entre as ruas Joeline Alves Brito e Avenida Mário Madeira
Motivo: Festa do Dia das Crianças
13h às 17h
Rua Barbacena, 1205, entre as ruas Dom João VI e Esmeraldo Maluf
Motivo: Festa do Dia das Crianças
A partir das 13h
Rua José Antônio, 951 (somente faixa de estacionamento e 1ª e 2ª faixas de rolamento)
Motivo: Instalação de tampão de vidro
14h às 18h
Rua Evelina Selingard, entre as ruas Lúcia dos Santos e Valdevino Guimarães
Motivo: Festa do Dia das Crianças
14h às 18h
Rua Evelina Selingard, entre as ruas Lúcia dos Santos e Seiko Yonamine
Motivo: Festa do Dia das Crianças
14h às 23h59
Rua Yokoama, entre as ruas Presidente Delfim Moreira e Presidente Nilo Peçanha
Motivo: Festa da Família
14h às 18h
Rua Marquês de Leão, 652
Motivo: Festa do Dia das Crianças
17h às 20h
Rua Mestre Estanislau Pannatier, entre as ruas Inúbia Paulista e Tucuruvi
Motivo: Festa do Dia das Crianças
18h30 às 21h30
Rua Bento José da Silva, entre as ruas Carlota dos Santos Saueia e Joaquim Amarilho da Silva
Motivo: Reunião pública
Domingo – 19
7h às 13h
Avenida Três Barras, entre a Avenida Eduardo Elias Zahran e Majorico Lima
Motivo: Supressão de indivíduo arbóreo
10h às 18h30
Rua Baobá, entre as ruas Grande Floresta e Araticum
Motivo: Festa do Dia das Crianças
13h às 17h
Rua Ariri, entre as ruas Macambira e Aracati
Motivo: Festa do Dia das Crianças
13h às 19h
Rua José Domingos Bissoli, entre as ruas Cezar Augusto Teles e Luís Bento
Motivo: Festa do Dia das Crianças
15h às 20h
Rua Afonso Celso, entre as ruas Artur Pires e Y-Juca Pirama
Motivo: Festa do Dia das Crianças
15h às 21h
Rua Job Rezende de Miranda, entre as ruas Triângulo Mineiro e Guaíra
Motivo: Evento comunitário
16h às 0h
Rua Anselmo Selingard, entre as ruas Pedro Dib e Marlene Pereira de Jesus
Motivo: Paquera na Comunidade