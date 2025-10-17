Menu
Menu Busca sexta, 17 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Confira as ruas interditadas por eventos neste fim de semana na Capital

A Agetran orienta motoristas a planejarem rotas alternativas durante os bloqueios

17 outubro 2025 - 09h12Sarah Chaves
Foto: Gerado por IAFoto: Gerado por IA  

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informa que diversas vias de Campo Grande serão interditadas entre os dias 17 e 19 de outubro de 2025, devido à realização de eventos religiosos, comunitários e comemorações do Dia das Crianças.

A Agetran orienta os condutores a respeitarem as sinalizações temporárias e planejarem rotas alternativas para evitar transtornos durante o período. A colaboração de todos é essencial para garantir a segurança e a fluidez do trânsito nas regiões afetadas.
 

Interdições programadas 
Sexta-feira – 17

12h às 23h
Rua Alan Kardec, entre as ruas Dr. João Rosa Pires e Barão do Rio Branco
Motivo: Evento religioso

Sábado – 18

9h às 18h30
Rua Dra. Francisca Torraca Bellinarte, entre as ruas Glauber Rocha, Margarida Machado e Avenida Júlio de Castilho
Motivo: Evento religioso

12h às 22h
Rua Maria da Conceição Prata Madeira, entre as ruas Joeline Alves Brito e Avenida Mário Madeira
Motivo: Festa do Dia das Crianças

13h às 17h
Rua Barbacena, 1205, entre as ruas Dom João VI e Esmeraldo Maluf
Motivo: Festa do Dia das Crianças

A partir das 13h
Rua José Antônio, 951 (somente faixa de estacionamento e 1ª e 2ª faixas de rolamento)
Motivo: Instalação de tampão de vidro

14h às 18h
Rua Evelina Selingard, entre as ruas Lúcia dos Santos e Valdevino Guimarães
Motivo: Festa do Dia das Crianças

14h às 18h
Rua Evelina Selingard, entre as ruas Lúcia dos Santos e Seiko Yonamine
Motivo: Festa do Dia das Crianças

14h às 23h59
Rua Yokoama, entre as ruas Presidente Delfim Moreira e Presidente Nilo Peçanha
Motivo: Festa da Família

14h às 18h
Rua Marquês de Leão, 652
Motivo: Festa do Dia das Crianças

17h às 20h
Rua Mestre Estanislau Pannatier, entre as ruas Inúbia Paulista e Tucuruvi
Motivo: Festa do Dia das Crianças

18h30 às 21h30
Rua Bento José da Silva, entre as ruas Carlota dos Santos Saueia e Joaquim Amarilho da Silva
Motivo: Reunião pública

Domingo – 19

7h às 13h
Avenida Três Barras, entre a Avenida Eduardo Elias Zahran e Majorico Lima
Motivo: Supressão de indivíduo arbóreo

10h às 18h30
Rua Baobá, entre as ruas Grande Floresta e Araticum
Motivo: Festa do Dia das Crianças

13h às 17h
Rua Ariri, entre as ruas Macambira e Aracati
Motivo: Festa do Dia das Crianças

13h às 19h
Rua José Domingos Bissoli, entre as ruas Cezar Augusto Teles e Luís Bento
Motivo: Festa do Dia das Crianças

15h às 20h
Rua Afonso Celso, entre as ruas Artur Pires e Y-Juca Pirama
Motivo: Festa do Dia das Crianças

15h às 21h
Rua Job Rezende de Miranda, entre as ruas Triângulo Mineiro e Guaíra
Motivo: Evento comunitário

16h às 0h
Rua Anselmo Selingard, entre as ruas Pedro Dib e Marlene Pereira de Jesus
Motivo: Paquera na Comunidade

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Moon matou Adriano Correia -
Justiça
TJ rejeita pedido de absolvição e mantém condenado PRF que matou em briga de trânsito
Foto: PMCG
Cidade
EMHA abre inscrições para 30 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida
Presidente da Câmara Municipal, vereador Papy (PSDB)
Cidade
Com orçamento reduzido para 2026, vereadores terão que fazer corte de gastos em gabinetes
Foto:
Cidade
Novenário em honra a São Judas Tadeu reúne missas, música e cultura; veja a programação
Foto:
Cidade
JDTV: Influencer é barrada ao dançar "Pimpolho" em bar de Campo Grande
Jamil Name Filho, o "Jamilzinho"
Justiça
TJ nega apelos e aumenta pena de Jamilzinho por mandar executar "Playboy da Mansão"
Sede do Hemosul, em Campo Grande
Cidade
Servidores do MPT e MPF fazem ato por valorização em Campo Grande
Desde sua criação em 2021, mais de mil pessoas já foram beneficiadas pela iniciativa
Cidade
Gerson Claro propõe uso de multas de trânsito para financiar CNH social em MS
Desde 2022, o FAC já distribuiu 73.116 kits de alimentos
Cidade
Ceasa e FAC se unem para combater a fome e promover a sustentabilidade na Capital
Evento acontecerá no Albano Franco
Cidade
Bazar do São Julião começa amanhã com mais de 48 mil itens a partir de R$ 5

Mais Lidas

Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Polícia
Com infecção grave, criança de 9 anos morre após quebrar o quadril em Campo Grande
Foto: PMCG
Cidade
Capital fará seleção para assistentes, auxiliares, inspetores e merendeiros na Educação
Com ampla adesão, acampamento Boa Nova transforma e fortalece a fé
Geral
Com ampla adesão, acampamento Boa Nova transforma e fortalece a fé
Foto: PMCG
Cidade
EMHA abre inscrições para 30 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida