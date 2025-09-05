Confira as ruas que estarão interditadas em Campo Grande neste fim de semana

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) divulgou as interdições programadas para este fim de semana em Campo Grande.
As alterações acontecem em diferentes regiões da cidade por conta de eventos comunitários, religiosos e do Desfile Cívico de 7 de Setembro.
A Agetran orienta motoristas a respeitarem as sinalizações provisórias e planejarem rotas alternativas para evitar transtornos.
Interdições de sexta-feira (5)
Rua Itiquira, entre Rua Antônio Maria Coelho e Rua Manoel Inácio de Souza – das 15h às 17h30 – Desfile Cívico.
Rua Vicente Solari, entre Av. Bandeirantes e Rua Alexandre Fleming – das 7h às 11h – Evento do Sindicato Sinticop/MS.
Av. São Nicolau, entre Rua Santa Ana e Rua Santa Madalena – das 14h às 22h – Evento comunitário.
Av. Alan Kardec, entre Rua Barão do Rio Branco e Av. Dr. João Rosa Pires – das 8h às 23h – Evento religioso (continua até domingo).
Av. Marinho, entre Rua da Península e Rua do Porto – das 14h à 0h – Circuito de Bandas e Fanfarras (interdição parcial no dia 5 e total no dia 6).
Interdições de sábado (6)
Rua Flor de Lis, entre Rua Araraquara e Rua Franco da Rocha – das 15h às 21h – Evento comunitário.
Rua Marechal Rondon, nº 1380 – das 6h às 13h – Ação do CCZ/Sesau com Castramóvel.
Av. Manoel da Costa Lima, entre Av. Ernesto Geisel e Rua Ranulfo Corrêa – das 8h às 16h – Evento religioso.
Continuação: Av. Alan Kardec (13h às 23h) e Av. Marinho (interdição total, 14h à 0h).
Interdições preparatórias para o Desfile Cívico, a partir das 15h:
Av. Afonso Pena x Av. Calógeras
Av. Afonso Pena x R. 14 de Julho
Av. Afonso Pena x R. Rui Barbosa
R. 13 de Maio x R. Dom Aquino
R. 13 de Maio x R. Barão do Rio Branco
Interdições de domingo (7)
Av. Alan Kardec – das 8h às 23h – Evento religioso.
Rua Evelina Selingard, entre Rua Lucia dos Santos e Rua Pedro Dib – das 16h às 21h – Paquera nos Bairros.
Rua Tenente Lira, entre Rua Marli e Rua Generoso Leite – das 18h às 23h – Paquera.
Rua Minas Gerais, entre Rua Tapajós e Rua Poconé – das 7h às 12h – Evento religioso.
Desfile Cívico de 7 de Setembro – interdições a partir das 5h em diversas vias do centro:
R. 14 de Julho (diversos cruzamentos, incluindo Eça de Queiroz, Maracaju, Barão do Rio Branco e Fernando C. da Costa)
Av. Mato Grosso (entre Calógeras e Rui Barbosa)
Av. Calógeras (entre Antônio Maria Coelho, 26 de Agosto e Sete de Setembro)
R. Rui Barbosa (entre Fernando C. da Costa, 15 de Novembro, Dom Aquino, Maracaju e Av. Mato Grosso)
R. 13 de Maio (entre Av. Mato Grosso e Av. Fernando C. da Costa).
Vias alternativas recomendadas
R. Eça de Queiroz
Av. Ernesto Geisel
Av. Fernando Corrêa da Costa (sentido centro/bairro)
Av. Calógeras
R. Rui Barbosa
JD1 No Celular
Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.
Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.