Confira as ruas que estarão interditadas em Campo Grande neste fim de semana

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) divulgou as interdições programadas para este fim de semana em Campo Grande.

As alterações acontecem em diferentes regiões da cidade por conta de eventos comunitários, religiosos e do Desfile Cívico de 7 de Setembro.

A Agetran orienta motoristas a respeitarem as sinalizações provisórias e planejarem rotas alternativas para evitar transtornos.

Interdições de sexta-feira (5)

Rua Itiquira, entre Rua Antônio Maria Coelho e Rua Manoel Inácio de Souza – das 15h às 17h30 – Desfile Cívico.

Rua Vicente Solari, entre Av. Bandeirantes e Rua Alexandre Fleming – das 7h às 11h – Evento do Sindicato Sinticop/MS.

Av. São Nicolau, entre Rua Santa Ana e Rua Santa Madalena – das 14h às 22h – Evento comunitário.

Av. Alan Kardec, entre Rua Barão do Rio Branco e Av. Dr. João Rosa Pires – das 8h às 23h – Evento religioso (continua até domingo).

Av. Marinho, entre Rua da Península e Rua do Porto – das 14h à 0h – Circuito de Bandas e Fanfarras (interdição parcial no dia 5 e total no dia 6).

Interdições de sábado (6)

Rua Flor de Lis, entre Rua Araraquara e Rua Franco da Rocha – das 15h às 21h – Evento comunitário.

Rua Marechal Rondon, nº 1380 – das 6h às 13h – Ação do CCZ/Sesau com Castramóvel.

Av. Manoel da Costa Lima, entre Av. Ernesto Geisel e Rua Ranulfo Corrêa – das 8h às 16h – Evento religioso.

Continuação: Av. Alan Kardec (13h às 23h) e Av. Marinho (interdição total, 14h à 0h).

Interdições preparatórias para o Desfile Cívico, a partir das 15h:

Av. Afonso Pena x Av. Calógeras

Av. Afonso Pena x R. 14 de Julho

Av. Afonso Pena x R. Rui Barbosa

R. 13 de Maio x R. Dom Aquino

R. 13 de Maio x R. Barão do Rio Branco

Interdições de domingo (7)

Av. Alan Kardec – das 8h às 23h – Evento religioso.

Rua Evelina Selingard, entre Rua Lucia dos Santos e Rua Pedro Dib – das 16h às 21h – Paquera nos Bairros.

Rua Tenente Lira, entre Rua Marli e Rua Generoso Leite – das 18h às 23h – Paquera.

Rua Minas Gerais, entre Rua Tapajós e Rua Poconé – das 7h às 12h – Evento religioso.

Desfile Cívico de 7 de Setembro – interdições a partir das 5h em diversas vias do centro:

R. 14 de Julho (diversos cruzamentos, incluindo Eça de Queiroz, Maracaju, Barão do Rio Branco e Fernando C. da Costa)

Av. Mato Grosso (entre Calógeras e Rui Barbosa)

Av. Calógeras (entre Antônio Maria Coelho, 26 de Agosto e Sete de Setembro)

R. Rui Barbosa (entre Fernando C. da Costa, 15 de Novembro, Dom Aquino, Maracaju e Av. Mato Grosso)

R. 13 de Maio (entre Av. Mato Grosso e Av. Fernando C. da Costa).

Vias alternativas recomendadas

R. Eça de Queiroz

Av. Ernesto Geisel

Av. Fernando Corrêa da Costa (sentido centro/bairro)

Av. Calógeras

R. Rui Barbosa

