Confira as ruas que ficarão interditadas neste fim de semana na Capital

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) alerta para as interdições que acontecerão neste final de semana. A orientação é para que os condutores e pedestres tenham atenção redobrada nesses locais e possam planejar outras rotas. Confira as Interdições:

Data: 27/10/2023 e 28/10/2023

Horário: 12h do dia 27/10/2023 às 12h do dia 28/10/2023

Local: Rua Dona Elisa Arruda, entre a Avenida Gury Marques e Rua Cristalina

Evento: Evento Social

Data: 28/10/2023

Horário: 14h às 22h

Local: Tv. Julian Beck, entre a Rua Plínio Mendes dos Santos e Rua Arquiteto Carlos Alberto Maffei

Evento: Culto das Crianças

Data: 28/10/2023

Horário: 09h às 15h

Local: Rua Izolino Alves Pereira 546, entre a Rua Verbena e a Rua Fidelis Bucker

Evento: Festa de Dia das Crianças

Data: 28/10/2023

Horário: 13h às 19h

Local: Rua Morro Grande, entre a Rua Tenente Flávio de Carvalho e Rua Lontras

Evento: 1° Ação Solidária do São Conrado

Data: 28/10/2023

Horário: 17h às 20h

Local: Rua Mestre Estanislau Pannatier, entre a Rua Inúbia Paulista e a Rua Tucuruvi

Evento: Festa de Dia das Crianças

Data: 29/10/2023

Horário: 08h30 às 11h

Local: Rua Cachoeira do Campo, entre a Rua Janaína Chacha de Melo e a Rua Jeromyta Maria De Souza

Evento: Ação Social do Ministério Evangélico

Data: 29/10/2023

Horário: 15h às 23h

Local: Avenida Marinha, entre Rua da Península e a Rua do Porto

Evento: Paquera na Avenida

Data: 29/10/2023

Horário: 15h às 22h

Local: Rua da Saudade 577, entre a Rua Avalon e a Rua San Martin

Evento: Evento Social “Sessão De Rua”

Data: 29/10/2023

Horário: 19h às 22h

Local: Avenida Paes Barreto, entre Avenida Paulo Soares de Oliveira e Rua Flávio de Carvalho

Evento: Comemoração ao Dia das Crianças.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também