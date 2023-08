Confira as ruas que ficarão interditadas para o desfile cívico-militar neste sábado

Cerca de 6 mil pessoas devem participar do desfile cívico-militar neste sábado (26), em comemoração ao aniversário de 124 anos de Campo Grande. O evento está marcado para começar às 8h, na rua 13 de Maio, entre a avenida Mato Grosso e a rua Sete de Setembro.

Em razão das festividades, algumas ruas do centro da Capital ficarão interditadas desde hoje (25), a partir das 20h. Serão elas: Av. Afonso Pena, entre Rua Rui Barbosa e Rua 13 de maio; e a Rua 13 de maio, entre Rua Dom Aquino e Rua 15 de Novembro.

Já amanhã (26), a interdição será a partir das 6h, na Rua 13 de Maio, entre Av. Mato Grosso e Rua 7 de Setembro.

Neste ano, mais de 50 instituições vão homenagear a Cidade Morena no desfile. A expectativa é que o desfile reúna aproximadamente 6 mil pessoas entre participantes, espectadores e organizadores do evento.

“Nosso desfile é um momento histórico para celebrarmos o aniversário da nossa capital, com entidades que simbolizam toda diversidade que aqui reside. É um evento esperado tanto pelos que desfilam, quanto para os espectadores, que aguardam ansiosos para este momento”, afirmou a secretária municipal de Cultura e Turismo, Mara Bethânia Gurgel.

