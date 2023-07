Confira as vias que ficarão interditadas neste fim de semana em Campo Grande

Em decorrência de alguns eventos e obras que estão realizadas em algumas ruas de Campo Grande, algumas vias ficarão interditadas neste fim de semana até terça-feira (25). Confira os endereços disponibilizados pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) e como desviar dos locais com segurança:

No sábado, alguns cruzamentos ficarão interditados para a realização de festas julinas nos bairros, sendo eles: A Rua Pousada do Sol entre a Rua Minira e Rua Hanna Anache, das 18h às 23h, Rua Treze de Junho entre a Rua Dolor Ferreira de Andrade e Rua Alegrete, das 12h às 00h, Rua Pariris entre Rua Barueri e Rua Pacavira, das 07h às 11h30, Rua Treze de Maio, entre Rua Dom Aquino e Rua Barão do Rio Branco, das 17h às 22h, Rua Calarge entre Rua Íria Loureiro Viana e Rua Treze De Maio, das 17h às 23h, Rua Pau D’alho entre Rua Presidente Vargas e Rua Santa Clara, das 17h às 23h30, Rua Dulcinópolis entre Rua Mônaco e Avenida Pôr do Sol, das 15h às 23h, Rua Lisianto entre Rua Aracy de Almeida e Rua Guilherme Vasconcelos Leal, das 18h às 23h30, Travessa Clementina, entre Rua Eduardo Santos Pereira e Rua Caconde, das 11h às 00h, Rua José Palhano entre Rua Teófilo Otoni e Rua Fernando Novais, das 16h às 00h, Rua Coronel Manoel Cecílio entre a Rua Leonso Barbosa Júnior e Rua Aluízio De Azevedo, das 14h às 22h, Rua Cidade Jardim entre Rua Wagner Jorge Bortotto Garcia e Rua Sacadura Cabral, das 12h às 00h, Avenida Agripino Grieco, 567 entre Rua David Correa Leite, Waldir Adri e Rua Viriato Correia, das 17h às 22h30.

Além disso, ainda no sábado, outros eventos vão congestionar as vias, sendo eles: Rua Barão do Rio Branco entre Rua Pedro Celestino e Rua Padre João Crippa, ficará interditada das 11h às 23h, para realização da Parada da Cidadania LGBTQIA+, Rua Oscar Ferreira Bugre, 667 entre Rua Tenente Lira e Rua Antônio de Moraes Ribeiro, ficará interditada das 16h às 23h50, para festa comunitária, Rua Américo Brasiliense entre Rua Bangu e Rua Flamengo, ficará interditada das 13h às 22h, para evento religioso, Avenida Eduardo Elias Zahran, 900, ficará interditada das 08h às 13h, para obra de restauração de canteiro e Rua José Barnabé de Mesquita, 498 entre Rua Pedro Medeiros e Rua Antônio João Ferreira, ficará interditada das 13h às 17h30, para evento religioso.

Já no domingo, a Rua da Saudade, entre Rua Avalon e Rua San Martin, ficará interditada das 15h às 22h, para evento cultural beneficente, Rua Barão Do Rio Branco entre Rua Pedro Celestino e Rua Padre João Crippa e a Rua Padre João Crippa entre Rua Barão do Rio Branco e Avenida Afonso Pena, ficarão interditadas das 06h às 20h, para feira de empreendedorismo.

Além disso, ainda no domingo, Rua Felipe Calarge entre Rua Tupi e Rua Tapes, ficará interditada das 08h30 às 18h30, para evento cultural, Rua Dr. Temistócles, entre a Rua 14 de Julho e Avenida Calógeras, ficará interditada das 16h às 22h, para trigésima edição da Feira Afro de MS, e por fim, Avenida Roseira, 1392 entre a Avenida das Mansões e Rua Carmem Bazzano Pedra, ficará interditada das 15h às 21h, para evento comunitário.





