Final do Mundial impulsiona vendas de ambulantes

A final do Mundial de Clubes entre Flamengo e Liverpool, está “dando gás” para o comércio dos vendedores ambulantes das ruas de Campo Grande. Acontece que com o duelo deste sábado (21), muitos torcedores e amigos aproveitam para comprar a camisa do Mengão.

O JD1 Notícias foi às ruas nesta manhã para conferir como estão às vendas e a expectativa para o confronto de hoje. Alguns comerciantes mais ousados já garantem a vitória do Rubro-negro sobre o time inglês.

O vendedor do ponto da rua Prof. Luís Alexandre de Oliveira, no bairro Santa Fé, Robson Pinheiro, 38 anos, disse que está esperando a vitória do Flamengo para as vendas melhorarem. “Os flamenguistas estão desanimados em Campo Grande, está saindo mais camisa para presente do que para torcedor’’, afirmou e ainda garantiu a vitória do time brasileiro. “Na minha opinião o Flamengo está com o time bem superior ao do Liverpool. Vai ser uns 3 a 1 com dois gols do Gabigol”, declarou.

Argumento reforçado por Wellington Nascimento, 38 anos, que vende seu material no canteiro da Afonso Pena, quase em frente à Caixa Econômica Federal. “As vendas estão devagar, na Libertadores estava bem melhor, agora com as viagens de fim ano as pessoas não compraram muito”, vendendo produtos do time há um mês o vendedor também dá um palpite sobre o jogo. “Vai ser 2 a 0 pro Flamengo”.

Já no cruzamento das ruas Eça de Queiroz Esquina com a Ernesto Geisel, os torcedores marcam presença. Segundo o ambulante Rafael, 33 anos, que vende no local a final do Mundial trouxe muitos compradores. “A venda está ótima desde a semifinal da Libertadores, hoje está sendo ainda mais movimentado”, para ele Flamengo sairá do estádio no Catar vitorioso “Expectativa de flamengo campeão por 3 a 1 com certeza”, afirmou.

O ambulante Wesley, 18anos, que vende camisas, toalhas e chapéus do Flamengo há um mês na avenida Afonso pena em frente ao Habib´s, tem a opinião do que é bom pra um é bom pra todos, quando indagado sobre o possível placar do jogo de hoje, ele afirma. “Se o time ganhar, pra mim é melhor, talvez 2 a 1”, declara.

Wesley também explicou que durante o período de vendas, a final do Mundial de Clubes aumentou a procura por produtos do time carioca. “Hoje está vendendo muito melhor que nos outros dias, as vendas estão muito boas”, finalizou.

Já nas lojas de esporte da Capital, as camisetas oficias do time estão com estoque esgotado e sem previsão para chegar. Desde as de torcedor até as femininas e infantis. Em muitas, a procura das blusas está sendo diariamente, mas infelizmente as indústrias que fornecem estão em período de férias.

Deixe seu Comentário

Leia Também