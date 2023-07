Maratona CG: Confira como será a liberação das vias e rotas alternativas

Com dezenas de ruas fechadas para a realização da 2ª edição da Maratona de Campo Grande que acontece neste domingo (2), a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informa quais serão os trechos que ficarão parcialmente fechados e rotas alternativas para os motoristas.

Ao JD1, o gerente de fiscalização de trânsito da Agetran, Carlos Gomes Guarini informou que todos os pontos terão agentes da Agetran, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana e Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS). "Serão 290 pessoas de todos os órgãos envolvidos que ficarão nos pontos críticos, de maior fluxo de veículos, nos pontos mais tranquilos haverá um staff da corrida em cada cruzamento", explicou.

Ainda conforme Guarini, o trânsito será totalmente liberado até o meio-dia, mas as vias serão imediatamente abertas após a passagem do último participante da corrida, o que pode ocorrer antes do horário previsto para o encerramento.

A logística de interdição começa às 4h no domingo. Serão 42 km de fechamento pelas ruas da Capital em megaoperação coordenada pela Agetran com mais de 200 staffs de fechamento. A Maratona de Campo Grande terá percursos de 7 km e 21 km e 2 mil participantes inscritos.



Confira abaixo o horário de liberação das vias e as rotas alternativas:

Confira as rotas alternativas sugeridas pela Agetran durante o período de interdições.

- Av. Afonso Pena (entre Av. do Poeta e Rua Paraíba)

Alternativa: Av. Ceará

- Rua Paraíba (entre Av. Afonso Pena e Rua da Paz)

Alternativa: Rua Espírito Santo

- Rua da Paz (entre Rua Paraíba e Rua Sergipe)

Alternativa: Rua Antônio Maria Coelho

- Rua Sergipe (entre Rua da Paz e Rua Euclides da Cunha)

Alternativa: Av. Ceará

- Rua Euclides da Cunha (entre Rua Sergipe e Rua 25 de Dezembro)

Alternativas: Av. Ceará e Rua 15 de Novembro

- Rua 25 de Dezembro (entre Rua Euclides da Cunha e Rua Barão do Rio Branco)

Alternativa: Rua Maracaju

- Rua Barão do Rio Branco (entre Rua 25 de Dezembro e Rua 14 de Julho)

Alternativa: Av. Afonso Pena

- Rua 14 de Julho (entre Rua Barão do Rio Branco e Rua Eça de Queiroz)

Alternativa: Rua Rui Barbosa

- Rua Eça de Queiroz (entre Rua 14 de Julho e Av. Ernesto Geisel)

Alternativa: Av. Euler de Azevedo

- Av. Ernesto Geisel (entre Av. Fernando Correa da Costa e Rua Eça de Queiroz)

Alternativas: Rua Rui Barbosa ou Orla Morena

- Av. Fernando Correa da Costa (entre Rua Joaquim Murtinho e Av. Ernesto Geisel)

Alternativa: Rua Joaquim Murtinho

- Av. Ricardo Brandão (entre Av. Arquiteto Rubens Gil de Camillo e Rua Joaquim Murtinho)

Alternativas: Av. Ceará e Av. Afonso Pena

- Av. Arquiteto Rubens Gil de Camillo (entre Av. Ricardo Brandão e Av. Afonso Pena)

Alternativa: Av. Ceará

- Av. Professor Luiz Alexandre (entre Av. Afonso Pena e Rua Antônio Maria Coelho)

Alternativa: Av. Ceará

- Av. Afonso Pena (entre Av. do Poeta e Av. Professor Luiz Alexandre)

Alternativas: Av. Mato Grosso ou Rua Joaquim Murtinho

- Av. Hiroshima (entre Rua Jamil Naglis e Rua Olivia Enciso)

Alternativa: Rua Vitório Zeola

- Av. Alberto de Araújo Arruda (entre Rua Olivia Enciso e Rua João Jorge Chacha)

Alternativa: Rua Vitório Zeola

- Sobre as vias interditadas do Parque dos Poderes, o Detran informa:

A Av. Pres. Manoel Ferraz de Campos Sales e a Av. Desembargador Leão Neto do Carmo operarão em contrafluxo. A Av. Desembargador José Nunes da Cunha estará totalmente interditada entre a rotatória da Seinfra e a Av. Mato Grosso. As vias de acesso ao parque serão Av. do Poeta, Av. Jornalista Marcos Fernando Rodrigues e Av. Desembargador Leão Neto do Carmo.

