Confira locais e horários de atendimento da Justiça Itinerante na Capital

As duas unidades móveis da Justiça Itinerante voltaram às ruas de Campo Grande. Os atendimentos jurídicos tem início às 7h e vão até às 11h30, de segunda a quinta-feira, sempre em dois endereços diferentes a cada dia.

As pessoas podem procurar o atendimento itinerante para providenciar divórcio, pensão alimentícia, conversão de união estável em casamento, reconhecimento de paternidade, entre outros casos.

Os ônibus da Justiça Itinerante já tem cronograma até o fim de junho. Confira os pontos ao longo das semanas na imagem abaixo:

Para mais informações sobre os atendimentos da Justiça Itinerante, ligue nos telefones 3314-5503 e 3314-5510, o horário de funcionamento é das 12h às 19h.

Informações também podem ser obtidas na sede do Juizado, que fica na Rua Antônio Corrêa, 85, na Vila Glória, entre as ruas Rui Barbosa e Pedro Celestino.

