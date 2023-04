Confira o que abre e fecha durante o feriadão na Capital

Com o feriado nacional na Sexta-Feira Santa, celebrado no dia 7 de abril e o domingo 09 de Páscoa, alguns órgãos não vão funcionar em Campo Grande e determinados serviços estarão indisponíveis até mesmo no comércio. O JD1 listou como devem ficar as atividades.

Delegacias

De sexta a domingo, as delegacias 24 horas funcionarão normalmente, sendo elas: Deam (Delegacia de Defesa da Mulher), Dpca (Departamento de Polícia da criança e do Adolescente) e a 4ªDP (Delegacia de Polícia Civil). As demais retornam na segunda-feira (10), pós-feriado prolongado, a partir das 7h30min.

Agências do INSS

Já as agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) estarão fechadas no dia 7 de abril. Na quinta-feira, dia 6, o atendimento será normal.

Correios

De acordo com comunicado emitido pelos Correios, no dia 07 os serviços prestados pelas agências disponíveis apenas pelo canal faleconosco.correios.com.br/faleconosco/app/index.php; nos telefones: 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100; e Chat: https://www.correios.com.br/. Os atendimentos presenciais retornam dia 08, às 8h.

Bancos

Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), não haverá atendimento nas agências bancárias nos feriados de Sexta-Feira da Paixão, em 07 de abril. As atividades seguem normais nos dias seguintes.

Unidades de saúde

Conforme a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública), na quinta, sexta e sábado, as UBS Dona Neta, UBS 26 de Agosto, USF Moreninha, USF São Francisco, USF Silvia Regina , USF Noroeste e USF Batistao estarão realizando serviço de testagem e aplicações de imunológicos contra a Covid-19. As demais entidades funcionam normalmente.

Comércio

Em nota, a CDL-CG (Câmera de Diligentes Lojistas de Campo Grande), afirmou que no dia 7, não será permitida a abertura do comércio na Sexta-feira Santa, devido aos acordos entre sindicatos trabalhistas e patronais.

Feira Central

A Feira Central abrirá normalmente de quinta até domingo, com programação especial de Páscoa, sediando o 14º Festival do Peixe e 3ª Feira Cristã. Lembrando que na quinta e sexta, funciona das 16h às 23h; Sábado abrirá das 11h às 00 e domingo: 11h às 23h.

Shoppings

O Shopping Campo Grande funcionará das 10 às 22 horas na sexta-feira Santa, dia 7 de abril, ficando a critério de cada loja, o funcionamento na data. Nos demais dias o Shopping funciona nos horários normais.

Bosque dos Ipes- Neste, quiosques de alimentação e entretenimento funcionam das 10h às 22h. Já as lojas satélites, ancoras, estarão fechadas. O cinema deve operar suas atividades habituais. Já as agências do Detran e do fácil estarão interditadas.

Norte Sul- Na sexta-feira somente a praça de alimentação, mercado, academia e farmácia funcionarão. Os demais serviços retornam no sábado normalmente, bem como no domingo de Páscoa.

