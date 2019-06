Confira o que abre e fecha no feriado

Comemorado nesta quinta-feira (13), o feriado municipal de Santo Antonio padroeiro de Campo Grande, terá ponto facultativo em setores públicos estaduais e municipais, além da alteração no horário de atendimento em estabelecimentos. Confira o que abre e fecha neste feriado.

Os órgãos municipais estarão fechados, assim como os estaduais; Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Centros de Regionais de Saúde (CRS) funcionam 24 horas. As unidades dos CRS estão localizados nos bairros Coophavila II, Aero Rancho, Tiradentes, Nova Bahia; as seis UPAs nos bairros Leblon, Coronel Antonino, Moreninha II, Universitário, Vila Almeida e Santa Mônica. Serviços essenciais como limpeza da cidade e coleta de lixo operam normalmente.

O Tribunal de Justiça funciona em modalidade plantão.

Os comerciantes da região central da capital devem decidir se irão abrir ou não, já que o expediente no feriado é facultativo, de acordo com a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande. Quem for abrir deve informar o Sindicato laboral do comércio.

O Pátio Central não deve abrir, assim como o Mercadão.

Os supermercados têm expediente normal de acordo com a Associação Sul-mato-grossense de Supermercados (AMAS). Os donos das redes tem 60 dias para dar folga para os funcionários que trabalharem na quinta-feira.

O shopping Bosque dos Ipês funciona normalmente abre às 20h e fecha às 22h, com diversas atrações para a criançada e descontos.

O Shopping Campo Grande, funciona em horário especial as lojas satélites e quiosques abrem das 12h às 20h. A praça de alimentação e lojas de lazer iniciam o atendimento às 10h e vão até às 21h. As lojas âncoras abrem das 11h às 20h.

O shopping Norte Sul Plaza também abre normalmente com horário das 10h às 22h.

As agências bancárias, lotéricas e Correios fecham na quinta-feira e reabrem normalmente na sexta.

