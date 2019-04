Confira o que abre e o que fecha no feriado de Páscoa, na capital

Na sexta-feira (19) da Paixão, as agências bancárias, correios e casas lotéricas devem fechar.

Não haverá expediente no Judiciário na quinta-feira (18) e na sexta-feira (19). O plantão funcionará normalmente para os casos considerados urgentes como mandados de segurança, habeas corpus, requerimento de realização de corpo de delito, ação cautelar de busca e apreensão e aqueles que exijam providência imediata.

Para os comerciantes a escolha é facultativa e poderão abrir no feriado.

No centro da capital, o Pátio Central Shopping permanece fechado no feriado. O Mercadão estará fechado, mas a peixaria que funciona no local ficará aberta até às 12h.

Os supermercados da cidade, assim como serviços públicos essenciais, como das Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e coleta de lixo continuam funcionando normalmente.

No Shopping Campo Grande as lojas, os quiosques e lojas âncoras fecharão no feriado. O lazer e a praça de alimentação funcionarão das 10h às 20h. No domingo (21) as lojas funcionarão das 13h às 19h, a praça de alimentacao e o lazer abrirão das 10 às 20h. As lojas âncoras atenderão das 11h às 20h.

O Shopping Bosques dos Ypes na sexta-feira (19), contará com a praça de alimentação funcionando das 10h às 22h e as lojas de entretenimento a partir de 12h até às 22h. As lojas satélites e âncoras ficarão fechadas, menos a Lojas Americanas que abrirá das 12h às 20h.

