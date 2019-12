Natal a cinquenta reais

Fim de ano é sinônimo de presentes e confraternizações e com isso muitas pessoas organizam entre seus familiares, colegas de trabalho ou até mesmo em outros tipos de grupos os chamados “Amigo Oculto” ou o famoso “Amigo da Onça”. Mas, em tempos de crise, muitos preferem economizar.

A dúvida que surge é: como dar um bom presente a preço de custo? Pensando nisso, o JD1 Notícias foi ao centro da cidade e realizou uma pesquisa com os comerciantes para saber o que podemos comprar com apenas R$ 50.

O JD1 passou pelos principais pontos de Campo Grande, como o Shopping Campo Grande, avenida Afonso Pena, rua 14 de Julho e o Camelódromo, para procurar presentes com preços bem atrativos.

No Shopping Campo Grande, a loja Hope é especialista nesta época do ano para o popular “Calcinha Amiga”. “Nessa época o carro chefe são as calcinhas, que variam de R$ 29 a R$ 49, principalmente por conta do “Calcinha Amiga”, em que as amigas que tem mais intimidade fazem essa brincadeira; no ano passado, só nesse período, vendemos mais de 2.000 peças”, informou a vendedora da loja, Joiane Oliveira.

Na Natura, os participantes da brincadeira vão atrás dos famosos kits de tratamento. “Muitos clientes vêm comprar nossos kits para amigo oculto, já que a maioria vai até R$50 e entra no limite estipulado entre eles. Os que mais vendemos são os kits de hidratação e o sabonete vegano”, relatou a gerente Fernanda Simas.

A loja de departamento Pernambucanas já se preparou para esse evento e predispôs o item que mais sai no amigo oculto. “Os clientes procuram muito as blusinhas com dizeres para amigo oculto e por isso colocamos aqui na frente”, disse o atendente.

Indo para a avenida Afonso Pena, a Make 10 está dando o que falar em sua semana de estreia. A nova loja de maquiagem é bem acessível, pois vende todos os produtos por apenas R$ 10. “Nossa surpresa foi muito grande porque a aceitação foi muito acolhedora, por conta do preço, e superou nossas expectativas. Só nessa semana nosso estoque teve que ser reposto. A cliente vem comprar para ela e por conta do preço acaba comprando para o amigo oculto. Os produtos que mais saem são os de cuidados da pele, como vitamina C, sabonete e base do dia a dia”, disse a proprietária da loja, Sonia Prado.

No início da 14, a loja Perfecty está com grande expectativa para as vendas. “Os que mais saem são vestidinhos, essa época é bem quente, então as mulheres compram vestido mais fresco para presentear as amigas. Os homens também estão nessa linha e estão comprando mais bermuda e boné”, disse a vendedora Tatiana Amorim.

Indo um pouco mais à frente, a vendedora da Ótica Clan Color contou que os clientes são criativos na hora de personalizar os presentes, principalmente quando é “Inimigo Oculto”. “Vendemos muitos produtos personalizados, como canecas, almofadas e blusas. Na maioria ou são bem carinhosas ou para caçoar de alguém; teve uma vez que um cliente fez uma camisa personalizada para um inimigo oculto que era o rosto da pessoa sorteada e vários desenhos de cocô. Todos na loja riram muito com a zoação”.

Camelódromo e região

Apesar de ser uma loja com produtos mais para a casa, a Giga tem se tornado o alvo da galera do Amigo Oculto. “Só ontem eu atendi três pessoas diferentes que compraram kit de copo para Amigo Oculto. Hoje em dia as pessoas compram coisas bem variadas para presentear, inclusive quadros. Um item que está saindo muito também é a caneca de caveira”, disse a atendente Josilaine Rolim.

No box de venda de acessórios para celular, a vendedora Letícia Fagundes contou qual o carro-chefe das vendas. “Compram muito case para celular e caixinhas de som; eu mesma estou participando de um e vou ver se compro um desses itens”.

No box ao lado, o gerente da GT Multimarcas, Eduardo Vinicius, disse que o que as pessoas mais buscam são presentes para essa confraternização. “Nessa época, agora, só está saindo para Amigo Oculto; o preço varia de acordo com a brincadeira dos clientes. Aqui na loja tem muitos produtos com o preço na faixa permitida, então eles compram bastante camisa de marca”, disse Eduardo.

A loja do Hippie, que vende bijuterias, disse que apesar de ter limite de preço, tem gente que se empolga. “Estamos vendendo muitas correntes de amizade e filtro dos sonhos para Amigo Oculto, os preços variam de R$ 15 a R$ 30. Tem alguns preços que extrapolam e a galera mesmo assim compra”, confirmou a vendedora Ariane Conceição.

De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL) as expectativas no aumento das vendas é de 6%, em relação a 2018. O presidente da CDL ainda ressaltou que 300 mil consumidores devem circular, por dia, pelo Centro de Campo Grande.

Deixe seu Comentário

Leia Também