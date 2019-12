Com parques fechados, quem ficou na capital terá apenas o Parque das Nações para passear no dia 1º

Durante a época das festas de fim de ano, muitas famílias que optam por ficar na capital para relaxar, na maioria das vezes aproveitam o tempo livre e apreciam as belezas campo-grandenses, como os parques públicos. Entretanto, os espaços estarão fechados no feriado de ano novo, menos o Parque das Nações Indígenas.

Para aqueles que tiram o dia para passar em contato com a natureza tranquila, o tradicional parque das Nações Indígenas é a melhor opção para o campo-grandense. O parque contará com o horário de funcionamento normal, iniciando as 8h da manhã e fechando as 22h da noite.

Os outros parques estaduais, como o Prosa e Matas do Segredo não abrirão no dia 1º, mas no dia seguinte já retornarão a sua normalidade, funcionando das 8h da manhã até as 17h da tarde.

Assim como a maioria dos estaduais, os parques municipais, como o Parque Ecológico do Sóter, vão funcionar em horários especiais. Nesta terça-feira (31), os parques ficaram abertos até 12h. No primeiro dia do ano, todos eles estarão fechados para o feriado, mas na quinta-feira (2), os horários já voltam a sua normalidade.

Entretanto, o parque do Prosa contará com um agendamento especial por meio do telefone de contato (67)3326-1370.

