Confira pontos para assistir a final do Mundial de Clubes

Flamengo e Liverpool se enfrentam na final do Mundial de Clubes, neste sábado (21), no Estádio Internacional Califa, no Catar. O JD1 Notícias selecionou alguns dos principais estabelecimentos que terão programação especial com foco na transmissão do jogo para os campo-grandenses.

Dentro das programações há uma variedade de atrações para todos os gostos como atrações musicais, promoções de bebidas e produtos dos estabelecimentos. Veja abaixo a lista e escolha o lugar adequado para você:

- Cervejaria Cerv Já: Avenida Afonso Pena, 3799

Na cervejaria que nos altos da Afonso Pena, que costuma reunir grupos de torcedores em dias de comemorações de torcidas, banheiros químicos estão sendo instalados para atender a “festa “, e a área da cervejaria está decorada de vermelho e preto , à espera da partida, e de um eventual exito da equipe brasileira.

Confira Aqui mais informações.

-Bar Velfarre: rua José Antônio, 990

Para quem for com a camisa do Flamengo, ganhará um chopp

Confira aqui mais informações.

-Tasco Bar: rua Manoel Inácio de Souza, 1293

Contará com Gin em dobro, pagode e um sorteio de uma camisa oficial do Flamengo.

-Bar Mercearia: rua 15 de Novembro, 1064

A abertura será 12h, para o almoço. Chegue cedo e garanta seu lugar!

Confira aqui .

-Salomé Bar: rua Joaquim Murtinho, 242

A abertura ocorre as 13h, e seguirá normalmente com sua cartela de bebidas.

-Café Mostarda: avenida Afonso Pena, 3952

Sábado vai ter feijoada a partir das 11h, samba até a hora do jogo e música ao vivo quando terminar.

-Bada Bar: rua da Paz, 405

Abrirá as 13h e contará com sua pestiscaria normalmente.

-Saidera Classic Bar: rua Dom Aquino, 2331

Abrirá ao 12h para almoço e contará com telão para assistir ao jogo e o grupo de samba Mistura Certa.

Confira aqui mais informações.

-Divina Choperia: rua Sete de Setembro, 2397

Abrirá a partir das 11h e contará com um telão para assistir ao jogo. Sendo também um ponto de doação de brinquedos de natal para crianças.

Deixe seu Comentário

Leia Também