quarta, 08 de outubro de 2025
Cidade

Confira rotas alternativas para a intervenção no Trevo Imbirussu

A previsão é de que os trabalhos durem até o fim do mês

08 outubro 2025 - 12h24Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), realiza intervenção viária no Trevo Imbirussu desde segunda-feira (6), como parte do conjunto de melhorias na Avenida Gunter Hans, uma das principais ligações entre o centro da cidade e as regiões Lagoa e Anhanduizinho.

A ação tem como objetivo principal reordenar o tráfego na região, promovendo a readequação das pistas e a continuidade das faixas exclusivas de ônibus, que anteriormente terminavam no Terminal Bandeirantes e agora estão sendo estendidas até o Terminal Aero Rancho.

A obra inclui, readequação da largura das pistas de rolamento; continuidade da faixa exclusiva para ônibus; instalação de sinalização provisória em todo o trecho impactado; alteração temporária no itinerário de ônibus e ponto de parada.

A previsão é de que os trabalhos durem 15 dias úteis, ou seja, terminando por volta de 24 de outubro.

Agentes da Agetran seguem atuando na região para orientar os motoristas e organizar o fluxo viário.

Rotas alternativas sugeridas:

Sentido Centro → Bairro:
Rua Potiguaras → Av. Cuiabá → Rua Clineu da Costa Moraes
Sentido Leste → Oeste:
Rua Barra Mansa → Rua Jaime Ferreira Barbosa → Rua Tapirapés
Sentido Bairro → Centro:
Rua Túlio Alves Quito → Rua Jussara → Travessa Rica → Av. Bandeirantes
Mudança no ponto de ônibus

Durante as obras, houve alteração temporária no ponto de ônibus na região:

Ponto anterior: Rua Clineu da Costa Moraes com Av. Cuiabá
Ponto provisório: Rua Amim Lescani com Rua Potiguaras
Esse ponto provisório será mantido até a conclusão dos trabalhos.

A Agetran reforça a importância de que os motoristas colaborem durante o período de intervenções, respeitando os limites de velocidade, observando com atenção a sinalização provisória instalada na região e seguindo as orientações dos agentes de trânsito presentes.

