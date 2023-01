Confira se seu carro foi multado em dezembro de 2022 em Campo Grade

A Agetran (Agência de Trânsito) de Campo Grande divulgou os veículos fichados por infrações durante o mês de dezembro de 2022. O levantamento foi publicado no Diário Oficial da Capital nesta terça-feira (3).

As multas divulgadas foram cadastradas no período dos dias 11 a 20 de dezembro de 2022. Além dos proprietários já terem sido notificados, a publicação no Diário Oficial detalha que os motoristas tem o prazo de 30 dias para oferecer a defesa de autuação ou informar o condutor infrator.

Para ver a lista completa com as placas dos veículos fichados, clique aqui. Já para receber a documentação de defesa de autuação ou informar o condutor infrator, acesse mais informações por este link.

