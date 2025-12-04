Menu
Menu Busca quinta, 04 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Cidade

Congresso exige exame toxicológico para novos motoristas de categorias A e B

Obrigatoriedade se deu por derrubada de veto durante apreciação da LDO

04 dezembro 2025 - 17h55Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Dr Canela

O Congresso Nacional estabeleceu a obrigatoriedade de exame toxicológico para a primeira habilitação dos motoristas das categorias 'A' e 'B' da Carteira Nacional de Habilitação. A definição aconteceu nesta quinta-feira, dia 4, após rejeitar vetos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026.

As categorias A e B são destinadas para motoristas de carros, vans e motos de passeio. Até então, o exame toxicológico era exigido apenas para os motoristas das categorias C e D, que são aqueles que fazem transporte de carga ou de passageiros.

Com a derrubada deste veto, todos os tipos de motorista devem apresentar exame toxicológico negativo para adquirir a primeira CNH. No caso dos motoristas das categorias C e D, o exame é exigido ainda na renovação da habilitação.

O veto derrubado foi aplicado na sanção da Lei 15.153 de 2025, que destina o uso de multas de trânsito para financiar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de pessoas de baixa renda inscritas no Cadastro Único do governo federal.

Pessoas com deficiência - Um dos vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva mantidos pelo Parlamento foi o que barrou o dispositivo que limitava a concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC) apenas nos casos de deficiência consideradas moderadas ou graves. O BPC é pago aos idosos de baixa renda, ou pessoas com deficiência em situação de pobreza.

Com a manutenção do veto, fica permitida a concessão do BPC também para pessoas com deficiência considerada leve. O veto foi o referente à Lei 15.077 de 2024, que altera normas ligadas a assistência social, previdência e programas de transferência de renda.

Pedófilos e predadores sexuais - Também por acordo, foi mantido o veto do Executivo que derrubou o dispositivo que previa que os dados dos condenados no Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais ficariam disponíveis para consulta pública por 10 anos após o cumprimento da pena.

Com a manutenção do veto, a lista dos condenados por crimes sexuais fica aberta enquanto durar o cumprimento da pena. O veto mantido é referente à Lei 15.035.

Embrapa - Também por acordo, foi rejeitado o veto presidencial integral ao projeto de lei que isentava a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) do pagamento de taxas e contribuições cobradas pelos órgãos reguladores em pedidos feitos pela estatal.

O governo alegou no veto que a medida previa benefício tributário sem apresentar medidas compensatória de impacto orçamentário, afetando o equilíbrio financeiro das entidades reguladoras.  

Por outro lado, os defensores do projeto defendem que a medida facilita inovação no setor agropecuário ao reduzir os custos da Embrapa. Com a derrubada do veto, a isenção do pagamento de taxas será sancionada como Lei. 

Reportar Erro
Dr Canela
UNIMED São Julião

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem ilustrativa
Cidade
Candidatos aprovados para funções de coveiro e pedreiro são convocados na Capital
Professor Washington tenta digerir toda a situação vivida
Cidade
'Vi minha mãe sendo derrubada e não pude fazer nada', diz professor agredido por guardas
Experiência com comida não foi do agrado da consumidora
Cidade
'Quase vomitei': Mulher relata experiência ruim com comida azeda em restaurante da Capital
Marquinhos Trad e Adriane Lopes
Justiça
"Delirante", diz Marquinhos ao processar Adriane por fala em rádio sobre manifestação
O Procon reforça que a relação contratual entre escola e responsáveis deve ser clara e transparente
Cidade
Procon encontra variação de mais de 270% nas mensalidades escolares da Capital
Projeto 'Nossa Energia' inicia agenda especial de Natal nos bairros da Capital
Cidade
Projeto 'Nossa Energia' inicia agenda especial de Natal nos bairros da Capital
Operação Pantanal têm sido eficiente
Cidade
Operação Pantanal reduz focos e áreas afetadas por incêndios em MS
Essa é a irmã identica de Doisona, a diferença é que ela esta com a barriga raspada
Cidade
Gata desaparece no Nova Lima e tutor oferece R$ 500 pra quem encontrar
pós a efetivação, a confirmação da vaga pode ser acompanhada no portal da matrícula.
Cidade
Divulgada 1ª lista de designados para EMEIs em 2026; Confira
Professor Washington comentou sobre ações de guardas e fala da prefeita
Cidade
Chamado de bandido, professor diz que declarações de Adriane são "cortina de fumaça"

Mais Lidas

Arquivo Pessoal
Geral
Adolescente desaparecida é encontrada em Campo Grande
Eles afirmam que a ausência do convite impactou emocionalmente o menino
Cidade
Criança autista de 6 anos não foi convidada para formatura em EMEI nas Moreninhas
Câmera flagrou um dos assaltos -
Polícia
VÍDEO: ROMU apreende adolescente após assaltos violentos em Campo Grande
Picape capotou após colisão
Trânsito
Motorista de picape morre em acidente entre Amambai e Ponta Porã