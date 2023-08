Conheça os homenageados em comemoração aos 124 anos de Campo Grande

Em comemoração aos 124 anos de Campo Grande, os vereadores estarão entregando, no dia 24 de agosto, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, o Palácio Popular da Cultura, honrarias a pessoas que contribuíram com relevantes serviços para a Capital.

Honrarias são entregues anualmente no aniversário da Capital.

Serão entregues Título de Cidadão Campo-grandense, Medalha do Mérito Legislativo e Título de Cidadão Benemérito, com cada vereador homenageando três pessoas.

O vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, presidente da Câmara Municipal, destacou a importância de se homenagear ainda em vida essas pessoas que fizeram tanto por Campo Grande.

“Nossa Capital completa 124 anos de muitas vitórias e conquistas, mas temos certeza que precisamos avançar ainda mais. A cidade cresce a cada dia, e com ela novos desafios surgem. Nosso trabalho não para, assim como nossa obrigação permanente de cuidar da população e do bem público”, comentou.

Veja a lista com os vereadores e seus homenageados:

Ademir Santana

Jamilson Lopes Name

José Vicente Costardi Girotto

Mônica Morais Dias Riedel

Ayrton Araújo

Regina Márcia Rodrigues de Brito

Orozimbo de Paula Júnior

Jucelândio José do Nascimento

Betinho

José Antônio Melquiades

Benedito da Palma Oliveira Neto

Joaquim Passos da Silva Neto

Beto Avelar

Gilvano Kunzler Bronzoni

Lindaura Pazderová

Gilmar Ribeiro da Silva

Carlos Augusto Borges

Themis de Oliveira

Vania Abreu de Mello

Silvio Luis da Silveira Lemos

Claudinho Serra

Gerson Claro Dino

Danilson Ribeiro Charro

Nivaldo de Pádua Mello

Clodoilson Pires

Denilson Cordeiro da Fonseca

Eduardo Pereira Ravagnani

Djair Pinho Alves

Coronel Villasanti

Eduardo Arcas Fernandes

Flávio Levino da Silva

Ramsés José Ferreira

Delei Pinheiro

Antonio José de Castro

Wilson Aparecido Ferreira da Silva

Alexandre Maksoud Piccolo

Dr. Jamal

Maria Lucia Nogueira Fernandes

Carlos Lucas Mali

Silvânia da Silva Silvestre Cabral

Dr. Loester

Sílvio Amaral Nogueira de Lima

Maria Aparecida de Oliveira do Amaral

Elizabete Anache

Dr. Victor Rocha

Flavio Kenzo Miyashiro

João Estenio Campelo Bezerra

Paulo Nunes Lopes

Edu Miranda

Sandro Omar de Oliveira Santos

José Ronaldo da Silva Oliveira

Ismael de Deus Lima

Gilmar da Cruz

Arno Domingos Gonçalves

Antônio Nilton Gonçalves de Araújo

Alexandre Souza Moreira

Junior Coringa

Argenilson Araújo de Bulhões

Elson Celestino Pinheiro

Marcos Ribeiro dos Anjos

Luiza Ribeiro

Aparecida Gonçalves

Giselle Marques de Araújo

Fátima Aparecida da Silva

Otávio Trad

Jamila Ghandour Taha

Mara Regina Marçal Vieira Ceolin

Nelson Trad Neto

Papy

Marcelo Américo dos Reis

Robson Del Casale Moreira

Carmelita Correa Coelho Morais

Paulo Lands

Sueli Sebastiana Nogueira Lopes Telles

Josye Pereira Nogueira

Gilberto Martins Reginaldo

Professor André Luis

Enier Guerreiro da Fonseca

Juliano Alexandre de Sena D’Avila

Luiz Henrique Volpe Camargo

Professor Juari

Gabriel Albuquerque Sater

Humberto Rezende Pereira

Pedro Arlei Caravina

Professor Riverton

Ademar Silva Júnior

Bruno Henrique Urban

Caio Benjamin Dias Filho

Ronilço Guerreiro

Jânio Batista de Macedo

Lucas Henrique Bitencourt de Souza

Marcos Antonio Silveira

Silvio Pitu

Vinícius dos Santos Leite

Carlos Delano Gehring Leandro de Souza

Andréia Lutz Cabral Garnes

Tabosa

Elza Roriz Braga da Silva

Miguel Antônio Fiori

Luis Carlos Morente

Tiago Vargas

Aldrei Simão Zamboni

Milena Patricia Saccuchi Leonardo Prado

Francisco Eduardo Galvão

Valdir Gomes

Sidney Maria Volpe

Fernando Henrique Nazário

Renato Nunes José

William Maksoud

José Arturo Iunes Bobadilla Garcia

Avany Cardoso leal

Wagner Marcelo Monteiro Borges

Zé da Farmácia

Elcio Garcia Terra

Lucas Potrich Dolzan

Gilson de Souza Natis

