Conhece o dono? Cachorro cai da carroceria e fica perdido no Guanandi II

Após cair de uma carroceria, na região do bairro Guanandi II, em Campo Grande, um cachorro ficou perdido. Ao JD1, Ellyn Kesther relatou que o animal está acolhido, mas que procuram pelo dono do animal de estimação.

O caso aconteceu na quarta-feira passada (24). "O motorista era um senhor. Ele não viu o cachorro caindo e foi embora", relatou ela.

"Ele estava muito cansado, mancando, e magro. Meu pai conseguiu levar ele para casa e está cuidando até encontrar o dono. Parece que alguém viu o cachorro caindo da carroceria de um carro, comentou com meu pai depois que viu o cachorro com ele. Mas até agora não encontramos o dono. Meu pai está postando sobre ele desde que acolheu. Estava com a perna toda dolorida e mancando mas não tinha feridas externas", detalhou.

Aqueles que conhecerem o dono do animal, ou souberem de alguma informação, pode entrar em contato com Ellyn pelo número: (67) 99193-9376. Ajude o cachorro a voltar para casa!

