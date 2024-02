Conhece o dono? Pitbull é encontrado no Jardim Veraneio e tutor é procurado

Desta vez é o dono do animal de estimação que está sendo procurado. Um Pitbull macho, de pelagem marrom e os olhos verdes foi encontrado no último fim de semana, na região do Jardim Veraneio, em Campo Grande.

Segundo informações, o animal apareceu no sábado (17), na Acadepol (Academia da Polícia Civil). A assessoria da Polícia Civil pede ajuda para encontrar o dono. A entrega será feita mediante comprovação.

Conhece o dono do animal ou sabe alguma informação? Ligue para a delegacia (67) 3318-5812. Ajude a encontrar!

