Conselho é contra retirada de andarilhos do centro

O Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 21ª Região/MS, se posicionou contra a retirada de andarilhos do centro da capital, defendida por movimento envolvendo diversas entidades entre comerciantes e moradores da região.

Em nota, a entidade rebate que “tal medida de ‘higienização social’, fere os direitos fundamentais do cidadão”. “O modelo de isolamento e encarceramento não soluciona este problema, que, por um lado é complexo e por outro, revela unicamente a defesa dos interesses econômicos e políticos do capital, negligenciando uma realidade histórica do país e ferindo um direito constitucional”, diz parte da nota sobre a proposta de internação compulsória.

Na semana passada, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul, também lançou nota de repúdio contra a campanha intitulada “Menos Andarilhos, Mais Segurança” que propôs um abaixo-assinado no último sábado (23).

O movimento foi encabeçado pelo Conselho Comunitário de Segurança - Sejusp-MS, pela Câmara de Dirigentes Logistas de Campo Grande (CDLCG) e pela Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas em Mato Grosso do Sul (FCDL).

