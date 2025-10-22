Consórcio Guaicurus atribui paralisação dos ônibus a falta de recursos

Na manhã desta quarta-feira (22), os moradores de Campo Grande enfrentaram transtornos causados pela paralisação repentina dos ônibus do transporte coletivo. Passageiros que dependem do serviço para ir ao trabalho ou cumprir compromissos foram surpreendidos com a ausência total dos veículos nas ruas durante as primeiras horas do dia.

De acordo com apuração do JD1 Notícias, as garagens amanheceram com os portões fechados e as linhas que costumam operar a partir das 4h da manhã simplesmente não saíram. A circulação só foi retomada por volta das 6h.

O Consórcio Guaicurus, responsável pela operação do transporte coletivo, emitiu uma nota informando que a paralisação durou cerca de uma hora, em razão de problemas financeiros enfrentados pela empresa, que têm dificultado o cumprimento de suas obrigações, incluindo o pagamento do adiantamento salarial (vale mensal) aos motoristas.

A nota menciona ainda que o Sindicato dos Motoristas convocou uma assembleia geral para o próximo dia 27 de outubro relacionada ao atraso no pagamento do vale, que ocasionou as paralisações.

"...O Consórcio lamenta profundamente o transtorno causado e esclarece que enfrenta severas restrições financeiras, com insuficiência de recursos para cumprir integralmente obrigações salariais, fiscais e contratuais. A dificuldade não se limita ao repasse de R$ 9,08 milhões em negociação com o poder concedente, mas reflete um desequilíbrio estrutural que vem se agravando diante da defasagem tarifária e do esgotamento das linhas de crédito...". Diz trecho da nota

Apesar dos transtornos, o Consórcio Guaicurus garantiu estar empenhada em evitar novos episódios como o ocorrido nesta quarta-feira.

