'Consórcio Guaicurus não terá suporte financeiro', diz Marquinhos

O prefeito Marquinhos Trad disse nesta quarta-feira (29) que não atenderá ao pedido do Consórcio Guaicurus, que solicita um plano emergencial/financeiro, sob ameaça de paralisar os serviços nos próximos dias, caso não tenha resposta positiva da prefeitura.

“Sem muito alarde para não criar polêmica negamos o pedido e determinamos o aumento da frota. Não contentes com a decisão foi [Consórcio Guaicurus] à Justiça, impetraram o mandado de segurança e fizemos a defesa. A Justiça acolheu o argumento da prefeitura e indeferiu a liminar ao Consórcio. Além de aumento da frota, não vai ter suporte financeiro ao transporte coletivo da cidade”, disparou o prefeito em live nesta manhã.

O Consórcio sustenta que, só no último mês, a queda de faturamento caiu 70%. “A situação do consórcio já era grave pelos processos na Justiça para apurar desequilíbrio econômico no contrato. Aquilo que era grave, com a pandemia ficou gravíssima. O serviço de transporte não é do consórcio, mas sim do município e deve partir dele um plano emergencial para evitar que nos próximos dias o transporte seja paralisado, pois o consórcio não tem condições financeiras para tocar o serviço”, disse o advogado André Borges.

A defesa do Consórcio apresentará recurso.

Deixe seu Comentário

Leia Também