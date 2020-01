Consórcio “vence” e transporte público custará R$ 4,10 a partir desta terça

A tarifa do transporte coletivo de Campo Grande voltará a ser cobrada a R$ 4,10 a partir desta terça-feira (21). A liminar do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) que suspendia o aumento caiu após reunião com o Consórcio Guaicurus na manhã desta segunda-feira (20).

Ao JD1 Notícias, o presidente do Consórcio, João Resende, afirmou que o TCE-MS estabelecerá um cronograma para solucionar o que o Tribunal encontrou como irregularidades. Resende destacou que, entre os pontos levantados pelo TCE, apenas dois são de responsabilidade do Consórcio: a contratação do seguro e manutenção da frota.

Agora, um grupo de trabalho composto por representantes da empresa responsável pelo transporte público, prefeitura, Câmara Municipal e TCE-MS para sanar dúvidas e, o Consórcio Guaicurus solicitou que, enquanto esse trabalho fosse feito, a tarifa voltasse ao valor de R$ 4,10. “Não havia necessidade de manter a suspensão enquanto as questões não fossem tratadas pelo grupo”, informou João Resende. Ainda não está definido o cronograma do grupo de trabalho.

Para João Resende, não há dúvidas que o valor de R$ 4,10 continua mesmo após a análise do grupo. “Ao contrário que algumas pessoas que alegam a falta de transparência, o que falta é divulgação do que estamos fazendo pelo transporte público”, finalizou.

Deixe seu Comentário

Leia Também