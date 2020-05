Construtora Lyon Eireli fará obra de contenção no lago do Parque das Nações

O Governo do Estado definiu que a Construtora Lyon Eireli vai realizar a obra de recuperação da mureta de contenção do lago do Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, segundo publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta quarta-feira (6).

Ainda de acordo com a publicação, o valor aprovado é de R$ 617.846,19. No começo do ano foi lançada licitação, mas na primeira concorrência não houve empresas interessadas.

Será feita a recomposição do chamado “gabião”, a obra é necessária para reduzir o nível da água do lago principal, após desassoreamento.

O desassoreamento dos lagos do Parque das Nações Indígenas foi executado pela prefeitura de Campo Grande, em convênio com o governo do Estado, que repassou R$ 1,5 milhão ao município para custeio.





