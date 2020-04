Consumo em feiras é liberado, mas bancas devem ter 2 metros de distância

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), liberou através de resolução o consumo em barracas de alimentação das 53 feiras livres regulares existentes em Campo Grande.

Segundo o prefeito Marquinho Trad (PSDB) a medida preserva empregos que a atividade gera. Anteriormente os feirantes não poderiam disponibilizar mesas e cadeiras ao público sem consumo no local. Com a nova resolução, as mesas e cadeiras poderão ser oferecidas, com um distanciamento mínimo de 2 metros entre elas.

O objetivo é evitar aglomerações, a cada edição da feira, só 30% das barracas de alimentação poderão funcionar com o consumo de alimentos no próprio local. Continua vetada a instalação de espaços kids.

Além das medidas de biossegurança a Prefeitura programou a higienização das vias onde funcionam as feiras dos bairros Pioneiros, Mata do Jacinto, Aero Rancho 4, Jardim Petrópolis, Coophatrabalho, Vila Jaci, Piratininga, Guanandi e Moreninhas, e da feira central realizada na manhã desta quinta-feira (23), em parceria com as Forças Armadas.

Segundo o secretário de Meio Ambiente e Gestão Urbana, Luiz Eduardo Costa, os feirantes devem ajudar a fiscalizar o cumprimento das normas com o controle do acesso dos clientes, demarcação física da distância de 1,5 metro e oferecendo álcool em gel para os clientes higienizarem as mãos.

As feiras voltaram a funcionar no último dia 7, após o Comitê Municipal de Prevenção ao Coronavírus ter aprovado o plano de contenção apresentado pelos comerciantes do setor.

Deixe seu Comentário

Leia Também