Energisa enfrenta protestos após demitir trabalhadores

O Sindicato dos Trabalhadores na Indústria e Comércio de Energia no Estado do Mato Grosso do Sul (Sinergia-MS) realizou protestos contra as demissões e a terceirização do atendimento comercial da Energisa-MS em Campo Grande e em Corumbá.

Em Campo Grande, a manifestação foi em frente à unidade da Energisa na Avenida Calógeras, 2499, e em Corumbá, foi em frente à unidade comercial da concessionária de energia na Rua Frei Mariano, 730.



O ato com cartazes ocorre após a terceirização da agência comercial de Corumbá, que conforme o sindicato, a medida resultou na demissão de quatro funcionários e vai prejudicar a população que precisa dos serviços da empresa.



O presidente do Sinergia-MS, Elvio Vargas explicou que a tercerização precariza a relação de trabalho, e também precariza o atendimento à população. "As pessoas de Corumbá e Ladário que precisam desse serviço serão prejudicadas”, explica

De acordo com o sindicato, a Energisa iniciou o processo de terceirização do atendimento comercial em Mato Grosso do Sul em março deste ano, com as unidades de Jardim e Nova Andradina. Na última semana, foi a vez de Corumbá.



Em 2019, a Energisa liderou o ranking de reclamações no Procon-MS, com 2.346 registros no Estado.



Demissões



Ainda de acordo com informações do Sinergia-MS, desde que o Grupo Energisa assumiu a concessionária, no ano de 2014, 900 trabalhadores foram demitidos, o que reflete na qualidade do serviço prestado aos consumidores. E a concessionária de energia elétrica já promoveu o desligamento de pelo menos dez trabalhadores no Estado desde o início da pandemia de coronavírus.

Energisa

A Energisa informa que está comprometida com a qualidade na prestação de serviços à população e com a manutenção de postos de trabalho. Eventuais desligamentos são pontuais e estão relacionados à rotina operacional da empresa. Vale destacar que, só no primeiro semestre de 2020, a empresa promoveu a contratação de 42 colaboradores e, desde 2014, já investiu mais de R$ 3 milhões em cursos de capacitação e treinamento de pessoal.

