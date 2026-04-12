Conversões à esquerda serão restringidas na Afonso Pena a partir de amanhã

A partir de segunda-feira (13), a Avenida Afonso Pena, em Campo Grande, passa por mudanças no trânsito com foco na fluidez do tráfego. As intervenções fazem parte de um plano da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) para reduzir retenções ao longo da via.

Entre as principais alterações está a eliminação gradual das conversões à esquerda. No lugar, os motoristas deverão utilizar o sistema conhecido como “laço de quadra”, seguindo adiante e acessando a via desejada após contornar o quarteirão pela direita.

A primeira etapa será aplicada na Rua Bahia, onde a conversão à esquerda ficará restrita apenas ao transporte coletivo. A medida também deve alcançar cruzamentos com as ruas Treze de Maio, Pedro Celestino, Padre João Crippa e 25 de Dezembro.

Outra mudança prevista é na Rua Sete de Setembro, que terá sentido único entre as ruas Castro Alves e Bahia.

Segundo a Agetran, estudos apontaram que as conversões à esquerda estão entre os principais fatores que contribuem para a lentidão na Afonso Pena.

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