Convocação para agente social de esporte e lazer na Capital é publicada

A convocação dos candidatos aprovados na etapa curricular da Prova de Títulos correspondente à 1ª etapa do Processo Seletivo Simplificado para agente social de esporte e lazer, para a realização da entrevista técnica foi publicada no Diogrande desta segunda-feira (29), por meio da Fundação Municipal de Esporte (Funesp).

A entrevista técnica será conduzida por servidores do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Campo Grande, devendo o candidato comparecer pessoalmente, munido de documento oficial de identificação com foto, na Escola Municipal Profª Danda Nunes, localizada na Rua Caliandra, n. 25 – Bairro Vivendas do Parque – Campo Grande/MS, conforme data e horário informados no Anexo Único do Edital.

A entrevista será avaliada numa escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, com perguntas inerentes à função pretendida, sendo a nota da entrevista somada com a pontuação da Prova de Títulos, para efeitos de classificação no presente Processo Seletivo Simplificado.

O candidato que não comparecer para realização da entrevista técnica na data, horário e local informados estará automaticamente eliminado.

