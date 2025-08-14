Coophasul receberá serviços do CCZ nas Ruas

Equipes da Coordenadoria de Controle de Zoonoses (CCZ) levam a edição do “CCZ nas ruas” ao bairro Coophasul nesta sexta-feira (15). Os serviços ocorrem das 8h às 11h30 na Associação de Moradores na Rua Cotegipe, 999.

Serão oferecidos testes rápidos para leishmaniose visceral canina (LVC); avaliação de gatos com suspeita de esporotricose; triagem e identificação de escorpiões levados pelos moradores, com agendamento de visita técnica se necessário; vacinação antirrábica de cães e gatos; coleta de material para diagnóstico pelo serviço móvel do laboratório de zoonoses (SELABZ).

Os tutores também podem participar da educação em saúde com orientações técnicas. Além de proteger os animais contra doenças graves, a ação também contribui para a vigilância em saúde, ajudando a detectar precocemente zoonoses e prevenindo a transmissão.

A proposta é aproximar a CCZ dos tutores, levando serviços gratuitos e de qualidade diretamente ao bairro, sem que seja necessário deslocar os pets até a unidade, facilitando o acesso à realização de exames e pré-cadastro para castração.

“Entendemos a dificuldade de parte da população em levar seus cães e gatos até a sede da CCZ para fazer a coleta para exames, e, com essa ação, nós oportunizamos esse serviço a quem precisa desse diagnóstico”, explica a coordenadora Cláudia Macedo.

Para participar, o tutor deve apresentar documento pessoal com foto, levar o animal presencialmente e com contenção adequada (coleira, guia ou caixa de transporte) e, no caso de escorpiões capturados, acondicioná-los de forma segura para transporte.

