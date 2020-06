Coophavila 2 recebe frente de recapeamento

O bairro Coophavila 2, região urbana do Lagoa de Campo Grande, começou a receber frente de recapeamento nesta segunda-feira (8). Segundo a Prefeitura, o projeto contempla Simultaneamente, 17 km da Rua José Nogueira Vieira e a Avenida Marinha.

Ainda conforme o órgão, serão feitos outros 3 km de recapeamento, 1,5 km em cada pista, percorrendo toda a extensão da principal avenida do conjunto habitacional que tem 2 mil casas. A Avenida Marinha começa na Avenida Gunter Hans e termina na Avenida Nasri Siufi.

Outros pontos

A Rua José Nogueira, que atravessa o Bairro Tiradentes e é uma das principais vias de acesso ao Residencial Arnaldo Figueiredo, começava a receber uma nova capa asfáltica em meia pista, que substitui o pavimento antigo feito há mais de 20 anos.

No sábado (6) foi removido o asfalto, que que já havia passado por sucessivos serviços de tapa buraco. A previsão é que até esta quarta-feira (10), o recapeamento esteja pronto numa extensão de quase um quilômetro, da rotatória da Avenida Três Barras até a Rua dos Engenheiros, logo após o Asilo São João Bosco.

Essas duas frentes de serviço integram o projeto financiado com recursos de R$ 16, 7 milhões, que a Prefeitura contratou junto à Caixa Econômica Federal por meio da linha de crédito do Finisa. Estão programados 25 km de recapeamento, trechos de 21 ruas em 5 regiões urbanas da cidade.

Na sequência receberão novo pavimento, a região urbana do Bandeira, que terá 8 km de recapeamento nas ruas Marques de Pombal, Cayova, Marques de Lavradio, Avenida João Arinos e Avenida Três Barras.

Na região urbana do Lagoa, beneficiada com 7,5 km, além da Avenida Marinha, o planejamento contempla outras três vias estratégicas. Será recapeada a Rua Clineu da Costa Moraes, com 1 km de extensão, que liga a rotatória da Marechal Deodoro/Manoel da Costa Lima ao Jardim Leblon; a Rua Manoel Joaquim de Moraes e o seu prolongamento a Souto Maior, que atravessa vários bairros, como Vila Jussara, Coophama e o Bairro Tijuca, numa extensão de 3 km.

A região urbana do Anhanduizinho terá 4,6 km de recapeamento. Abrangendo o bairro Aero Rancho, a Avenida Raquel de Queiroz numa extensão de 1,3 km entre a Avenida Gunter Hans/Rua da Divisão/Filipinas). Já está em vias de ser licitada (em outro pacote de obras), mais 5,4 km que atenderão outras ruas do bairro como a Avenida Campestre; seu prolongamento, a Rua Santa Quitéria; além das ruas Lagoa da Prada e da Divisão.

No Bairro Pioneiros receberão asfalto novo a Avenida Filinto Muller (da Rua João Hernandes até a Senador Antonio Mendes Canale); além das ruas Francisco dos Anjos (da Filinto Muller até a Ana Luiza de Souza) e a Candelária (entre a Boticário e a Avenida George Chaia). Está no planejamento para ser licitado nos próximos dias, desta vez com recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional, o recapeamento do trecho final da Rua Ana Luiza de Souza, a principal via comercial do Pioneiros.

No Centro, estão programados 4 km nas ruas Chadid Scaff, Rodolfo José Pinho e Amazonas e na região do Prosa, 2,3 km no trecho da Avenida Ceará até a Rua Jales e na Rua Coronel Cacildo Arantes.

