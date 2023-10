Coophavila II recebe evento para as crianças a partir das 9h neste domingo

Ainda na semana em que se comemora o Dia das Crianças, a Prefeitura realiza neste domingo (15), por meio da SESDES e Guarda Civil Metropolitana um dia de diversão e música no Coophavilla II.



A partir das 9h da manhã, a Guarda Civil Metropolitana estará presente no evento que é gratuito para as crianças e aberto ao público no Coophavila II, juntamente com a Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) e os cães da cinoterapia, além do apoio de empresários locais.



É esperada a presença de mais de 150 crianças. O evento aberto ao público acontece na Av Marinha, n° 730, Coophavila II.















