Copa do Mundo Feminina: Capital terá horário especial em jogos do Brasil; confira

É do Brasil! A Prefeitura de Campo Grande definiu que as repartições públicas municipais terão horário especial em dia de jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023. Decreto foi publicado em Edição Extra do Diário Oficial (Diogrande) n. 7.130 desta sexta-feira (21).

Conforme a publicação, nos dias em que os jogos forem realizados até às 6h, o expediente iniciará às 10h, já nos dias em que os jogos tiverem início até às 7h, o expediente terá início às 11h.

De acordo com o documento, a decisão não se aplica às unidades escolares e aos setores e serviços considerados essenciais, que por sua natureza não possam ser paralisados ou interrompidos.

Durante o período de participação da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023, as escolas da Rede Municipal de Ensino (REME) observarão o Calendário Escolar estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Fase de Grupos

No Grupo F, a Seleção Brasileira Feminina de Futebol faz sua estreia na competição na segunda-feira (24), às 7h, diante da seleção do Panamá. No sábado (29), às 6h, o Brasil volta a campo para enfrentar a seleção da França e o terceiro desafio brasileiro na Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023 será na quarta-feira, dia 02 de agosto, às 6h, contra a Jamaica.



