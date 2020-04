Coronavírus - Maioria apoia Marquinhos e também o isolamento

O Instituto Ranking de Comunicação e Pesquisa divulgou , nesta quarta-feira (8), a porcetangem de pessoas que apoiam o prefeito da capital Marquinhos Trad (PSD) durante a pandemia de coronavírus e as que apoiam o isolamento.

A amostragem foi realizada com 1.200 pessoas entre os dias 3 e 7 de abril de 2020, com análises criteriosas que identificam a opinião dos campo-grandenses.

Na avaliação do instituto, as respostas colhidas são espontâneas, o que iguala as afirmativas "manter as pessoas em casa" e "manter o isolamento", somando 60,74% que acreditam na eficiência da medida.

Questionados sobre como avaliam a gestão do prefeito neste período de pandemia, 52,50% declararam bom/ótimo contra 16% que avaliam a gestão como ruim/péssimo.

Sobre as ações e medidas adotadas pelo prefeito, 30,25% respondeu que Marquinhos está correto. Já 27,50% disse que ele acertou na maioria das ações e 25,33% afirma que ele está sendo atencioso e transparente com a população.

Em relação a quem está fazendo a melhor atuação no cenário de pandemia, 64,75% disse que é o Marquinhos Trad.

